Galatasaray Başkanı Elmas’tan Marcao açıklaması!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray TV'ye konuştu.

Burak Elmas'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

" BU BİR AİLE MESELESİDİR "

"Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz."