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Galatasaray Başkanı Elmas'tan Marcao açıklaması!

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Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Galatasaray Başkanı Elmas’tan Marcao açıklaması!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında olanlara ilişkin konuştu. Elmas olaya ilişkin açıklamasında, ''Gereken cezayı vereceğiz.'' dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray TV'ye konuştu.

Burak Elmas'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

" BU BİR AİLE MESELESİDİR "

"Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz."

"KİMSE RACON KESMEYE ÇALIŞMASIN REYTİNG KASMAYA ÇALIŞMASIN"

"Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın. Bunu yapmayı çalışanları şiddetle uyarıyorum."

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