Özrü kabahatinden büyük! Marcao Kerem'e bakın ne için saldırmış

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa atıp ardından yumruklar sallayan Marcao'ya tepkiler dinmiyor. Giresun'dan dönerken Türk oyuncuların hışmına uğramaması için Marcao, teknik heyet ve kulüp yetkilileri tarafından büyük bir titizlikle saklanarak götürüldü. Öte yandan tecrübeli oyuncunun Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'na neden saldırdığı da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.08.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 11:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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