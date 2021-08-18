19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Özrü kabahatinden büyük! Marcao Kerem'e bakın ne için saldırmış

Özrü kabahatinden büyük! Marcao Kerem'e bakın ne için saldırmış

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa atıp ardından yumruklar sallayan Marcao'ya tepkiler dinmiyor. Giresun'dan dönerken Türk oyuncuların hışmına uğramaması için Marcao, teknik heyet ve kulüp yetkilileri tarafından büyük bir titizlikle saklanarak götürüldü. Öte yandan tecrübeli oyuncunun Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'na neden saldırdığı da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.08.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 11:21
  • 1
  • 15
Özrü kabahatinden büyük! Marcao Kerem’e bakın ne için saldırmış

Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasıyla büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türk oyuncuların saldırmaması için takımdan ayrı uçağa götürülen Brezilyalı futbolcunun neden genç oyuncuya vurduğu da ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi de Marcao'ya verilecek cezayı belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Özrü kabahatinden büyük! Marcao Kerem’e bakın ne için saldırmış

Giresun deplasmanında mücadelenin 63. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao kırmızı kart görüp apar topar soyunma odasına giderken, sonrasında ise takım arkadaşlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.

  • 3
  • 15
Özrü kabahatinden büyük! Marcao Kerem’e bakın ne için saldırmış
Yolda kimsenin konuşmadığı oyuncu, İstanbul'da da takımdan uzak tutuldu. İşte anbean yaşananlar:
  • 4
  • 15
Özrü kabahatinden büyük! Marcao Kerem’e bakın ne için saldırmış

SOYUNMA ODASI
Kerem'den yana tavır alan kaptan Arda Turan ve diğer oyuncular, Marcao'nun bu hareketine çok sinirlendi. Soyunma odasında Marcao'nun üzerine yürümek isteyen bazı oyuncuları yardımcı antrenörler güçlükle durdurdu. Brezilyalı oyuncu takımdan ayrı olarak havalimanına gönderildi.

  • 5
  • 15
Özrü kabahatinden büyük! Marcao Kerem’e bakın ne için saldırmış

ORDU-GİRESUN HAVALİMANI
Kimse Marcao ile konuşmazken, oyuncu tek başına uçağa gitti...