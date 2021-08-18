Son dakika: Trabzonspor'dan Siopis hamlesi! Alanyaspor ile anlaşıldı Siopis davet edildi
Son dakika haberleri... Transfer döneminin başarılı takımı Trabzonspor, Yunan orta saha oyuncusu Siopis için Alanyaspor ile anlaştı. Daha önce anlaşmaya Siopis, Trabzon'a davet edildi.
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, transfer hamlelerine de devam ediyor. Bordo mavililer Alanyaspor'da forma giyen Yunan orta saha oyuncusu Siopis için anlaşmaya vardı.
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre Trabzonspor, daha önce oyuncuyla da anlaşma sağlamıştı. Siopis, Trabzon'a davet edildi.
Trabzonspor, Siopis transferi için Alanyaspor ile her konuda anlaşmaya vardı. Daha önce anlaşmaya varılan oyuncu Trabzon'a davet edildi.
TRABZONSPOR'UN 7. TRANSFERİ
Hamsik, Gervinho, Peres gibi flaş transferlere imza atan Trabzonspor, Siopis hamlesiyle bu sezonki 7'nci transferini yapmış oldu. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği orta saha için Alanyaspor'la prensip anlaşmasına varan bordo-mavililerin transferi 1 milyon euro civarı bir bedelle bitirdiği öğrenildi.
AKŞAM ŞEHRE GELİYOR
2 sezondur Alanyaspor forması giyen Yunan yıldız, orta sahada mücadeleci kimliği ile tanınıyor. Defansif yönü kuvvetli olan Siopis Süper Lig'de Alanyaspor forması ile 63 karşılaşmada 3 asist yaptı, 14 sarı kart gördü. Siopis'in akşam saatlerinde Trabzon'da olacağı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...
- AKS sınav ücreti yatırma son gün ne zaman? MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman yapılacak?
- AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise online sınav ne zaman bitiyor? MEB takvimi!
- A101 Aldın Aldın indirimleri başladı! 19 Ağustos 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- YÖK son dakika: Üniversiteler yüz yüze mi, uzaktan mı olacak? 2021-2022 üniversiteler ne zaman açılacak?
- A101'de bu hafta: 19 Ağustos Perşembe A101 Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Güncel liste...
- MEB son dakika: Eylül'de okullar açılacak mı? 2021-2022 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...
- Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İSKİ su kesintisi: 18 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi hangi ilçelerde?
- Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı ne zaman, nerede, kimler arasında oldu? İşte Kerbela olayında yaşananlar
- Öğretmen atama takviminde flaş değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?
- ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Son durum...