Son dakika: Trabzonspor’dan Siopis hamlesi! Alanyaspor ile anlaşıldı Siopis davet edildi

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre Trabzonspor, daha önce oyuncuyla da anlaşma sağlamıştı. Siopis, Trabzon'a davet edildi.

Trabzonspor, Siopis transferi için Alanyaspor ile her konuda anlaşmaya vardı. Daha önce anlaşmaya varılan oyuncu Trabzon'a davet edildi.