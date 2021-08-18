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Son dakika: Trabzonspor'dan Siopis hamlesi! Alanyaspor ile anlaşıldı Siopis davet edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Son dakika: Trabzonspor’dan Siopis hamlesi! Alanyaspor ile anlaşıldı Siopis davet edildi

Son dakika haberleri... Transfer döneminin başarılı takımı Trabzonspor, Yunan orta saha oyuncusu Siopis için Alanyaspor ile anlaştı. Daha önce anlaşmaya Siopis, Trabzon'a davet edildi.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, transfer hamlelerine de devam ediyor. Bordo mavililer Alanyaspor'da forma giyen Yunan orta saha oyuncusu Siopis için anlaşmaya vardı.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre Trabzonspor, daha önce oyuncuyla da anlaşma sağlamıştı. Siopis, Trabzon'a davet edildi.

Trabzonspor, Siopis transferi için Alanyaspor ile her konuda anlaşmaya vardı. Daha önce anlaşmaya varılan oyuncu Trabzon'a davet edildi.

TRABZONSPOR'UN 7. TRANSFERİ

Hamsik, Gervinho, Peres gibi flaş transferlere imza atan Trabzonspor, Siopis hamlesiyle bu sezonki 7'nci transferini yapmış oldu. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği orta saha için Alanyaspor'la prensip anlaşmasına varan bordo-mavililerin transferi 1 milyon euro civarı bir bedelle bitirdiği öğrenildi.

AKŞAM ŞEHRE GELİYOR

2 sezondur Alanyaspor forması giyen Yunan yıldız, orta sahada mücadeleci kimliği ile tanınıyor. Defansif yönü kuvvetli olan Siopis Süper Lig'de Alanyaspor forması ile 63 karşılaşmada 3 asist yaptı, 14 sarı kart gördü. Siopis'in akşam saatlerinde Trabzon'da olacağı öğrenildi.

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