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Haberler Galeri Kerem Aktürkoğlu Marcao kavgası | Marcao kaç maç ceza alır? İşte 6 kritik madde! Galatasaray'dan açıklama geldi

Kerem Aktürkoğlu Marcao kavgası | Marcao kaç maç ceza alır? İşte 6 kritik madde! Galatasaray'dan açıklama geldi

Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray'da moraller bozuk. Kerem Aktürkoğlu ile Marcao arasında yaşanan olaylar tüm takımda huzuru kaçırdı. Milli Takım'ın da gelecek yıldızları arasında gösterilen genç Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşı Marcao'ya eliyle "sus" işareti yapınca, Brezilyalı oyuncu eşine rastlanmamış bir skandala imza attı. Aktürkoğlu'na önce kafa atıp daha sonra da yumruklayan tecrübeli stoper, direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Yaşanan bu skandaldan sonra Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim acil koduyla bir toplantı gerçekleştirdi. Taraftar Marcao krizinin nasıl çözüleceğini merakla beklerken 6 kritik madde devreye girdi. Galatasaray yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında bugün karar verileceğini açıkladı. Öte yandan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Giriş Tarihi: 17.08.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 15:22
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Kerem Aktürkoğlu Marcao kavgası | Marcao kaç maç ceza alır? İşte 6 kritik madde! Galatasaray’dan açıklama geldi

GALATASARAY'DAN İLK AÇIKLAMA
Galatasaray'ın bugün gerçekleştirdiği sponsorluk imza töreninde, Sarı-Kırmızılı ekibin yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırıda bulunan Marcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Köksal Ünlü, "Teknik heyet kapsamlı bir rapor hazırlıyor. İdari bir durum var. Kamuoyu müsterih olsun ki yapılan işle ilgili bir ceza olacak. Teknik heyetin bize bir rapor vermesini istedik. Birkaç saat içinde rapor bize ulaşır, kamuoyuna kararımızı sunarız. Karar %99 bugün açıklanacak. Karar bugün kesin çıkar. Birikim olabilir, adrenalin olabilir ama olmaması gereken bir durum. Bugün içinde büyük olasılıkla karar verilir." açıklamasında bulundu. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, bugünkü antrenmanda yer almadı.

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Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atarak oyundan atılması futbol gündemini salladı! Sabah.com.tr, Marcao & Kerem olayıyla ilgili Galatasaray'daki son gelişmeleri aktarıyor. Giresun'dan İstanbul'a dönerken uçakta büyük sessizlik hakimdi. Son dakika bilgisine göre Fatih Terim, TFF'nin vereceği cezayı beklemeyecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kerem Aktürkoğlu Marcao kavgası | Marcao kaç maç ceza alır? İşte 6 kritik madde! Galatasaray’dan açıklama geldi

FATİH TERİM İLE BURAK ELMAS GÖRÜŞTÜ!
Galatasaray kafilesi gece yarısı İstanbul'a ulaştı. Olay adam Marcao, dün gece İstanbul'a döndükten sonra takım otobüsünde yer almadı.

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Kerem Aktürkoğlu Marcao kavgası | Marcao kaç maç ceza alır? İşte 6 kritik madde! Galatasaray’dan açıklama geldi

Brezilyalı oyuncu kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

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Kerem Aktürkoğlu Marcao kavgası | Marcao kaç maç ceza alır? İşte 6 kritik madde! Galatasaray’dan açıklama geldi

İŞTE MADDE MADDE GALATASARAY'DA YAŞANANLAR!

1) Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, Galatasaray kafilesinden ayrı olarak evine gitti. Marcao'yu İstanbul'a özel araç karşıladı.

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Kerem Aktürkoğlu Marcao kavgası | Marcao kaç maç ceza alır? İşte 6 kritik madde! Galatasaray’dan açıklama geldi

FATİH TERİM İLE BURAK ELMAS GÖRÜŞTÜ!

2) Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas, Ordu Giresun Havalimanı'nın VİP alanında 5 dk görüştü. Marcao hakkındaki karar Fatih Terim'e bırakılacak.