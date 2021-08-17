Kerem Aktürkoğlu Marcao kavgası | Marcao kaç maç ceza alır? İşte 6 kritik madde! Galatasaray'dan açıklama geldi
Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray'da moraller bozuk. Kerem Aktürkoğlu ile Marcao arasında yaşanan olaylar tüm takımda huzuru kaçırdı. Milli Takım'ın da gelecek yıldızları arasında gösterilen genç Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşı Marcao'ya eliyle "sus" işareti yapınca, Brezilyalı oyuncu eşine rastlanmamış bir skandala imza attı. Aktürkoğlu'na önce kafa atıp daha sonra da yumruklayan tecrübeli stoper, direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Yaşanan bu skandaldan sonra Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim acil koduyla bir toplantı gerçekleştirdi. Taraftar Marcao krizinin nasıl çözüleceğini merakla beklerken 6 kritik madde devreye girdi. Galatasaray yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında bugün karar verileceğini açıkladı. Öte yandan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, bugünkü antrenmanda yer almadı.
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11