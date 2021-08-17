Kerem Aktürkoğlu Marcao kavgası | Marcao kaç maç ceza alır? İşte 6 kritik madde! Galatasaray’dan açıklama geldi

GALATASARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Galatasaray'ın bugün gerçekleştirdiği sponsorluk imza töreninde, Sarı-Kırmızılı ekibin yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırıda bulunan Marcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Köksal Ünlü, "Teknik heyet kapsamlı bir rapor hazırlıyor. İdari bir durum var. Kamuoyu müsterih olsun ki yapılan işle ilgili bir ceza olacak. Teknik heyetin bize bir rapor vermesini istedik. Birkaç saat içinde rapor bize ulaşır, kamuoyuna kararımızı sunarız. Karar %99 bugün açıklanacak. Karar bugün kesin çıkar. Birikim olabilir, adrenalin olabilir ama olmaması gereken bir durum. Bugün içinde büyük olasılıkla karar verilir." açıklamasında bulundu. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, bugünkü antrenmanda yer almadı.

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Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atarak oyundan atılması futbol gündemini salladı! Sabah.com.tr, Marcao & Kerem olayıyla ilgili Galatasaray'daki son gelişmeleri aktarıyor. Giresun'dan İstanbul'a dönerken uçakta büyük sessizlik hakimdi. Son dakika bilgisine göre Fatih Terim, TFF'nin vereceği cezayı beklemeyecek.