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Galatasaray'da Marcao PFDK'ya sevk edildi

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
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Galatasaray’da Marcao PFDK’ya sevk edildi

Giresunspor-Galatasaray maçındaki takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na maç içerisinde saldıran ve kırmızı kart göre Marcao, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Peki Marcao kaç maç ceza alabilir? Bu sorunun ve son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın 16.08.2021 tarihinde oynanan GTZ GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

'SALDIRI CEZASI 5-10 MAÇ'

Kırmızı kart sonrası Marcao'nun, "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.

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