Galatasaraylı Marcao’dan kavga skandalı sonrasında son dakika açıklaması: Kerem ve ailesinden özür diliyorum

KEREM'DEN ÖZÜR DİLİYORUM

Haklı olduğum düşündüğüm bir konuda o an öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de bir insanım. Ailesi için yaşayan bir evlat olarak, öncelikle Kerem'in anne ve babasından, onların ellerinden öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den de özür diliyorum."

BENDEN VAZGEÇMENİZİ ANLAYABİLİRİM

"Bana güvenen, bana yatırım yapan, eleştiren ve destek veren başta Fatih Terim hocam olmak üzere tüm hocalarımdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok çok değer verdiğim Galatasaray taraftarından çok özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara da saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın çünkü onlar da bunu hak etmiyor. Hepinizden başta Kerem olmak üzere çok çok özür diliyorum"