Galatasaraylı Marcao'dan kavga skandalı sonrasında son dakika açıklaması: Kerem ve ailesinden özür diliyorum
Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa atıp ardından iki yumruk atan Marcao sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarında bulunduç. Marcao çok üzgün olduğunu ifade ederkeni Kerem'den ve ailesinden özür diledi.
Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao'dan olay sonrası ilk açıklama geldi. Brezilyalı futbolcu, yayınladığı videoda, çok üzgün olduğunu belirtip, sarı-kırmızılı camiadan özür diledi.
BENİ ASLA AFFETMEYECEKLER OLACAKTIR
Dün akşam maçta yaşanan talihsiz olayla ilgili açıklama yapmak için karşınızdayım. Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni asla affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunu biliyorum. Çünkü bu kulübü çok yakından tanıyorum.
ZOR BİR DUYGU
Asıl acısını çektiğim kırmızı kart, maç oynamamak, idari ve maddi cezalardan çok, bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağırıma gidiyor.
HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIM
Ben, Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor bir durumda gençtim. Eğer beni sahaya koyup, bana emek vermeseydiniz, kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak canımı acıtıyor.
KEREM'DEN ÖZÜR DİLİYORUM
Haklı olduğum düşündüğüm bir konuda o an öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de bir insanım. Ailesi için yaşayan bir evlat olarak, öncelikle Kerem'in anne ve babasından, onların ellerinden öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den de özür diliyorum."
💛❤️ pic.twitter.com/kwPKPmZGIl— Marcão (@teixeira_marcao) August 17, 2021
BENDEN VAZGEÇMENİZİ ANLAYABİLİRİM
"Bana güvenen, bana yatırım yapan, eleştiren ve destek veren başta Fatih Terim hocam olmak üzere tüm hocalarımdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok çok değer verdiğim Galatasaray taraftarından çok özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara da saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın çünkü onlar da bunu hak etmiyor. Hepinizden başta Kerem olmak üzere çok çok özür diliyorum"
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