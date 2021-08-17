Galatasaray'a duygu yüklü mesajla veda etti: Her zaman minnettar olacağım
SPOR ahaber.com.tr
Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren Martin Linnes, ülkesinin takımlarından Molde'ye transfer oldu. Yeni takımına imza atan Norveçli sağ bek, Galatasaray'ı ise unutmadı. Linnes, sarı-kırmızılı takım için sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı.
Galatasaray'dan ayrılıp Molde'ye transfer olan Martin Linnes, sarı-kırmızılı kulübe veda mesajı yayınladı.
"HER ZAMAN MİNNETTAR OLACAĞIM"
Norveçli sağ bek, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "5,5 yıldır rüyayı yaşıyorum, dünyanın en büyük takımlarından birinde oynadım. Her şeyimi verdim, umarım herkese saygıyla davranabilmişimdir. Her zaman minnettar olacağım." ifadesini kullandı.