Galatasaray’a duygu yüklü mesajla veda etti: Her zaman minnettar olacağım

Galatasaray'dan ayrılıp Molde'ye transfer olan Martin Linnes, sarı-kırmızılı kulübe veda mesajı yayınladı.

"HER ZAMAN MİNNETTAR OLACAĞIM"

Norveçli sağ bek, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "5,5 yıldır rüyayı yaşıyorum, dünyanın en büyük takımlarından birinde oynadım. Her şeyimi verdim, umarım herkese saygıyla davranabilmişimdir. Her zaman minnettar olacağım." ifadesini kullandı.