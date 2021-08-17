19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Konyaspor Konrad Michalak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor Konrad Michalak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

SPOR
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
ABONE OL
Konyaspor Konrad Michalak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor, Rusya'nın Akhmat Grozny ekibinden kadrosuna kattığı Polonyalı oyuncu Konrad Michalak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İttifak Holding Konyaspor Polonyalı futbolcu Konrad Michalak'ı renklerine bağladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, As Başkan Süleyman Oğuz ile yeni transfer Konrad Michalak katıldı.

Rusya'nın Akhmat Grozny kulübünden takıma katılan Michalak, 3 yıllık imza attı.

Sağ kanat mevkiinde forma giyen Michalak, 77 numaralı formayı giyecek.

İmza töreni sonrası konuşan Konrad Michalak, Konyaspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Konyaspor'a geldiğim için çok memnunum. Başkanımız ve yöneticilerimizin çok emeği var. Uzun bir kontrata imza attım. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Umarım beraber güzel şeyler paylaşacağız. Onlar için sahada elimizden yapacağız."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA