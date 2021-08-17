Konyaspor Konrad Michalak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Konyaspor, Rusya'nın Akhmat Grozny ekibinden kadrosuna kattığı Polonyalı oyuncu Konrad Michalak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İttifak Holding Konyaspor Polonyalı futbolcu Konrad Michalak'ı renklerine bağladı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, As Başkan Süleyman Oğuz ile yeni transfer Konrad Michalak katıldı.
Rusya'nın Akhmat Grozny kulübünden takıma katılan Michalak, 3 yıllık imza attı.
Sağ kanat mevkiinde forma giyen Michalak, 77 numaralı formayı giyecek.
İmza töreni sonrası konuşan Konrad Michalak, Konyaspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:
"Konyaspor'a geldiğim için çok memnunum. Başkanımız ve yöneticilerimizin çok emeği var. Uzun bir kontrata imza attım. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Umarım beraber güzel şeyler paylaşacağız. Onlar için sahada elimizden yapacağız."
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