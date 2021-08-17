Konyaspor Konrad Michalak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

"Konyaspor'a geldiğim için çok memnunum. Başkanımız ve yöneticilerimizin çok emeği var. Uzun bir kontrata imza attım. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Umarım beraber güzel şeyler paylaşacağız. Onlar için sahada elimizden yapacağız."

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