Milli kaleciyle anlaşma tamam! Mert Günok Beşiktaş’ta...

Son dakika transfer gelişmesi... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'in A Milli file bekçisi Mert Günok ile anlaşmaya vardı.

Bugün sağlık kontrolleri tamamlanan Mert Günok ile sözleşme imzalayan Beşiktaş transferi video ile duyurdu.

Siyah beyazlılar performansa bağlı ek ücretlere birlikte toplam 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Resmi siteden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kocaelispor altyapısından yetişen Mert Günok, Fenerbahçe ve Bursaspor'da forma giydi.

Milli kaleci, 4 sezondur Başakşehir'de görev yapıyordu. Mert Günok, 22 kez A Milli takım kalesini korudu

SERGEN YALÇIN DUYURMUŞTU

Mert Günok'u transfer süreci hakkında Çaykur Rizespor maçından sonra açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Mert Günok değerli bir kaleci, Türk olması da önemli, yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert arasında kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

VOLKAN DEMİREL ELEŞTİRMİŞTİ

BeIN Sports'un bu seneki yorumcu kadrosunda yer alan Volkan Demirel, "Beşiktaş'ın bu seneki en büyük transferi Salih Uçan. Bence en gereksiz transfer de Mert Günok oldu. Ersin şimdi yatarken 'Ben ne olacağım?' diye düşünecektir." demişti.