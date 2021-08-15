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Trabzonspor'a eski Galatasaraylı önerildi: Maicon bordo mavili formayı giyecek mi?

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Giriş Tarihi: 15.08.2021 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021
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Trabzonspor’a eski Galatasaraylı önerildi: Maicon bordo mavili formayı giyecek mi?

Trabzonspor'un bir stoper arayışında olduğu bilinirken, kulübe sürpriz bir teklif geldi. Galatasaray'ın eski oyuncularından Brezilyalı Maicon, Trabzonspor'a menajerler tarafından önerildi. Bu konuda Trabzonspor'un izleme komitesi oyuncuya ilişkin son kararını verdi.

Trabzonspor'un bir stoper takviyesi yapmak istediği bilinirken, Galatasaray'ın eski futbolcularından Maicon'un bordo mavili kulübe önerildiği ortaya çıktı.

Al Nasr kulübünden ayrılan ve şu anda boşta olan 32 yaşındaki başarılı stoperin, Türkiye'ye dönmek istediği kaydedildi.

KARAR ÇIKTI

Maicon için, Trabzonspor kulübünün oyuncu izleme komitesi son kararını verdi. Buna göre Brezilyalı yıldızın, yetersiz bulunduğu ifade edildi. Öte yandan Trabzonspor Kulübü'nün, stoper konusunda asla hata yapmak istemediği aktarıldı.

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