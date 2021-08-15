Trabzonspor’a eski Galatasaraylı önerildi: Maicon bordo mavili formayı giyecek mi?

KARAR ÇIKTI

Maicon için, Trabzonspor kulübünün oyuncu izleme komitesi son kararını verdi. Buna göre Brezilyalı yıldızın, yetersiz bulunduğu ifade edildi. Öte yandan Trabzonspor Kulübü'nün, stoper konusunda asla hata yapmak istemediği aktarıldı.