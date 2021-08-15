Süper Lig ekibinde şok gelişme! Yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.