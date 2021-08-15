Fenerbahçe Adana'da "Mesut" Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'de heyecan 1. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün önemli maçında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.