Fenerbahçe Adana'da "Mesut" Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı lacivertliler Mesut Özil'in ayağından bulduğu golle galibiyete uzanırken, lige 3 puanla başladı.
Süper Lig'de heyecan 1. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün önemli maçında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol 46. dakikada Mesut Özil'den geldi. Sarı-lacivertliler ligin 2. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
SEZONUN İLK GOLÜ MESUT'TAN!
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun açılış golünü Mesut Özil kaydetti. Takım adına sezonun ilk asistini ise İrfan Can Kahveci yaptı.
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sezonun ilk golünü yıldız futbolcu Mesut Özil kaydetti. Mücadelenin 46. dakikasında topu filelere gönderen Özil, takımın 1-0 öne geçirdi. Sarı-lacivertli ekibin golünde ise asisti İrfan Can Kahveci yaptı.
BALOTELLİ VE BELHANDA İLK 11'DE
Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba, ilk 11'de Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Belhanda, Gökhan İnler, Lucas Castro, Akintola, Balotelli'ye şans verdi.
Mavi-lacivertlilerde Ferhat Kaplan, Semih Güler, Samet Akaydın, Tarık Çamdal, Stambouli, Sedat Şahintürk, Pa Dibba, Ezeh, Assombalonga ve İzzet Çelik ise yedek soyundu.
Adana Demirspor'un yeni transferleri Muric, Svensson, Belhanda, Lucas Castro, Akintola, Balotelli müsabakaya ilk 11'de başladı, yeni transferler Ferhat Kaplan, Stambouli, Assombalonga ise yedek kulübesinde yer aldı.
İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR
Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bıraktı.
Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, adele ağrısı yaşayan Enner Valencia ve sağ ayağında kısmi yırtık tespit edilen Mert Hakan Yandaş, Akdeniz ekibi karşısında forma giyemedi.
Mavi-lacivertlilerde ise antrenmanda sakatlanan yeni transfer Metehan Mimaroğlu da sarı-lacivertlilere karşısında forma bulamadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- ALES geç başvuru günü ne zaman? ÖSYM 2021 ALES/2 geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 eş durumu mazerete bağlı tayinler ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı son dakika: 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?
- Son durum: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim...
- KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS ÖABT, A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Cimilli İbo öldü mü? Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Cimilli İbo kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?
- Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?
- AÖL online sınav giriş: 2021 AÖL ek sınav giriş nasıl yapılır? Açık lise ek sınav ne zaman bitecek? MEB takvimi
- KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler?
- KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek?
- Bankada parası olanlar cebini dolduracak! Tebessüm ettiren teklif! 32 günlük 13.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?