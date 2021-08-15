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Fenerbahçe Adana'da "Mesut" Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 15.08.2021 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021
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Fenerbahçe Adana’da Mesut Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Fenerbahçe ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı lacivertliler Mesut Özil'in ayağından bulduğu golle galibiyete uzanırken, lige 3 puanla başladı.

Süper Lig'de heyecan 1. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün önemli maçında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol 46. dakikada Mesut Özil'den geldi. Sarı-lacivertliler ligin 2. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

SEZONUN İLK GOLÜ MESUT'TAN!

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun açılış golünü Mesut Özil kaydetti. Takım adına sezonun ilk asistini ise İrfan Can Kahveci yaptı.

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sezonun ilk golünü yıldız futbolcu Mesut Özil kaydetti. Mücadelenin 46. dakikasında topu filelere gönderen Özil, takımın 1-0 öne geçirdi. Sarı-lacivertli ekibin golünde ise asisti İrfan Can Kahveci yaptı.

BALOTELLİ VE BELHANDA İLK 11'DE

Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba, ilk 11'de Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Belhanda, Gökhan İnler, Lucas Castro, Akintola, Balotelli'ye şans verdi.

Mavi-lacivertlilerde Ferhat Kaplan, Semih Güler, Samet Akaydın, Tarık Çamdal, Stambouli, Sedat Şahintürk, Pa Dibba, Ezeh, Assombalonga ve İzzet Çelik ise yedek soyundu.

Adana Demirspor'un yeni transferleri Muric, Svensson, Belhanda, Lucas Castro, Akintola, Balotelli müsabakaya ilk 11'de başladı, yeni transferler Ferhat Kaplan, Stambouli, Assombalonga ise yedek kulübesinde yer aldı.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, adele ağrısı yaşayan Enner Valencia ve sağ ayağında kısmi yırtık tespit edilen Mert Hakan Yandaş, Akdeniz ekibi karşısında forma giyemedi.

Mavi-lacivertlilerde ise antrenmanda sakatlanan yeni transfer Metehan Mimaroğlu da sarı-lacivertlilere karşısında forma bulamadı.

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