Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim St. Johnstone maçı sonrasında konuştu: Değişeceğiz değiştireceğiz...

"MUSLERA GÜVENDİĞİMİZ, EN ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZDAN BİRİ"

Direkt kırmızı kartla oyundan atılan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera hakkında ise deneyimli teknik adam, yerine transfer düşünmediklerini belirterek, "Muslera güvendiğimiz, en önemli oyuncularımızdan biri. Olacak bu hatalar. İyi oyunlar oynadığını hepimiz biliyoruz. Zaman zaman bu işler olacak. Hep beraber çıkarız. Kola değil. Tatil yapmadan, biz rica ettik diye geldi, oynadı. Bazen böyle şeyler olur. Biz güveniyoruz kendisine. Düzelecektir. Onun kredisi mevcut. Toparlayacaktır" şeklinde konuştu.





Terim, Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt'un ikinci yarı çıkmasının fiziksel eksikliğinden olduğunu, Mustafa Muhammed'in çıkmasının ise taktik olduğunu ifade etti.