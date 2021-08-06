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Taha Akgül Tokyo'da bronz madalya için mücadele edecek

SPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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Taha Akgül Tokyo’da bronz madalya için mücadele edecek

Son dakika haberine göre: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı. Akgül, akşam seansında bronz madalya maçında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek.

Mukahira Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda Kırgız sporcu Aiaal Lazarev ile repesaj maçına çıkan Taha Akgül, rakibi karşısında rahat bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan milli sporcu, ikinci yarıyı kontrollü götürerek karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Taha Akgül, akşam seansında bronz madalya maçında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek.

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