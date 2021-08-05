Galatasaray'dan St Johnstone FC maçı öncesi taraftara çağrı
SPOR İHA
Galatasaray bu akşam saat 21'de sahasında St Johnstone FC ile karşılaşacak. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada taraftarlara çağrı yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "PSV Eindhoven maçlarında yaşanan olaylar neticesinde kulübümüze ciddi para cezaları verilmiştir. Bugünden itibaren, maddi cezaya sebep olan kişilere kulübümüz tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacaktır. Sonuçlanması için gerekli iş ve işlemler hassasiyetle takip edilecektir. Taraftarımızdan, Galatasaray etik ve sportif değerlerine yakışan duruşu beklemekteyiz" denildi.