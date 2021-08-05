Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı | MAÇ SONUCU ÖZET

:::::MAÇ ÖNCESİ NOTLAR::::::

GALATASARAY'IN AVRUPA KARNESİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 290 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 385 kez havalandırırken, kalesinde ise 438 gol gördü.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen listede Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor yer almadı. Yeni transfer Cicaldau da bir önceki takımı Craiova'da UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı için elemelerde oynayamayacak.

Yeni transferler Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ise Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.

ST. JOHNSTONE'U TANIYALIM

St. Johnstone bu sezon ilk resmi maçına İskoçya Premier Lig'in ilk haftasında Ross County karşısında çıktı ve müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Takımın başında İskoç teknik adam Callum Davidson bulunuyor. Transfermarkt'a göre İskoç takımının toplam değeri 8 milyon 630 bin Euro. Takımın en değerli oyuncusu 1.2 milyon Euro ile 21 yaşındaki futbolcu Alistair McCann. St. Johnstone'da İskoç, İngiliz ve Kuzey İrlanda'dan futbolcular yer alıyor.