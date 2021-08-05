Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı | MAÇ SONUCU ÖZET
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'u ağırlayan Galatasaray, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 1-1'le tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray, Fernando Muslera'nın yediği kırmızı kartla sarsıldı. 55. dakikasında Muslera takım arkadaşından gelen geri pası kucağında yumuşatmak isterken rakibi baskıya geldi ve topa hamle yaptı. Bu esnada rakibine faul yapan Muslera direkt kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Sarı kırmızılı ekip maçı 10 kişi tamamladı. Galatasaray 12 Ağustos'ya oynanacak rövanş karşılaşması için taraftarlarnın önünde avantajı kaçırdı. Maçın ÖZETİ ve ayrıntılar haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye 2 maç sonunda 7-2'lik skorla elenen Galatasaray, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmiş ve İskoçya'nın St. Johnstone temsilcisiyle eşleşmişti.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'u ağırlayan Galatasaray, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 1-1'le tamamladı.
GALATASARAY'DA MUSLERA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaray - St. Johnstone müsabakasının 55. dakikasında Aytaç Kara'nın geri pasında Muslera, ceza sahası içerisinde Chris Kane'i düşürünce hakem Scharer, Muslera'ya direkt kırmızı kart gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, İskoç ekibi St Johnstone'u konuk etti.
Fatih Terim Stadyumu'nda taraftarları önünde maça çıkan Galatasaray'da yeni transferler ilk 11'de başladı. Sarı-kırmızılı ekibe bu sezon katılan Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Berkan Kutlu ve Aytaç Kara ilk 11'de şans buldu.
Maça baskılı başlayan Galatasaray üst üste bulduğu fırsatları değerlendiremedi. İlk yarının sonunda 0-0'lık eşitlik bozulmadı ve taraflar soyunma odasına bu sonuçla gitti.
MUSLERA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray, Fernando Muslera'nın yediği kırmızı kartla sarsıldı.
55. dakikasında Muslera takım arkadaşından gelen geri pası kucağında yumuşatmak isterken rakibi baskıya geldi ve topa hamle yaptı. Bu esnada rakibine faul yapan Muslera direkt kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.
Muslera kırmızı kart gördükten sonra Aytaç Kara kenara alındı ve genç kaleci Berk Balaban oyuna girdi. 58. dakikada kazanılan penaltıyı Jason Kerr gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
SACHA BOEY İLK MAÇINDA SİFTAH YAPTI
Geriye düşen Galatasaray skoru eşitlemekte gecikmedi. Galatasaray'ın yeni transferi Fransız sağ bek Sacha Boey, 60. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında şık bir golle 1-1'lik eşitliği getirdi.
GALATASARAY - ST. JOHNSTONE RÖVANŞ KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?
Kalan dakikalarda Galatasaray üstünlük golü için yüklense de sonuç alamadı. 90 dakikanın sonunda skor tabelası 1-1'i gösterdi ve Galatasaray sahasında İskoç rakibini yenemedi.
Turun rövanş maçı 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.
:::::MAÇ ÖNCESİ NOTLAR::::::
GALATASARAY'IN AVRUPA KARNESİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 290 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 385 kez havalandırırken, kalesinde ise 438 gol gördü.
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen listede Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor yer almadı. Yeni transfer Cicaldau da bir önceki takımı Craiova'da UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı için elemelerde oynayamayacak.
Yeni transferler Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ise Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.
ST. JOHNSTONE'U TANIYALIM
St. Johnstone bu sezon ilk resmi maçına İskoçya Premier Lig'in ilk haftasında Ross County karşısında çıktı ve müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Takımın başında İskoç teknik adam Callum Davidson bulunuyor. Transfermarkt'a göre İskoç takımının toplam değeri 8 milyon 630 bin Euro. Takımın en değerli oyuncusu 1.2 milyon Euro ile 21 yaşındaki futbolcu Alistair McCann. St. Johnstone'da İskoç, İngiliz ve Kuzey İrlanda'dan futbolcular yer alıyor.
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