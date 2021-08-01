Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Morutan transferine ilişkin flaş açıklama

"O GÜN LİMİTİMİZ OLSAYDI, 8-9 MİLYONA HAALAND TRANSFERİNİ BİTİREBİLİRDİK"

Altyapı ve transferler ile ilgili ise Fatih Terim şu açıklamaları yaptı:

"Birçok oyuncu seyrettiriyoruz biliyorsunuz. Bunlar arasında Erling Haaland sizin için en çarpıcısı olabilir. Biz onu U20 Şampiyonası'nda izlettik, canlı olarak da daha sonra bir lig maçı için Norveç'e Ümit Davala Hoca ile Necati Ateş Hoca'yı gönderdim. Oradan beni aradılar, maçtan. 'Hocam, tüm scoutlar burada, elimizi çabuk tutmazsak alırlar' dedi. Canlı seyrettiriyorum. Biri santrafor, öbürü bek oynamış ama her yerde de kullanmışız futbolculuk döneminde. O gün limitimiz olsaydı, 8-9 milyona transferi bitirme noktasına gelecektik. Juventus, City, Manchster United hepsi orada. Şu an Avrupa'nın en önemli oyuncusu. Martin ile beraber Norveç'in aynı şehrinden olduğu için iletişim kurduk, babasıyla görüştük. Oyuncuyla anlaşma noktasına geldik. Maalesef, Norveç'ten hiç çıkmamış 20 yaşında bir oyuncuya o dönem 8-9 milyon versek, neler olabilirdi Türkiye'de, siz tahmin edin. Şimdi 150 milyon Euro. Bu ve buna benzer bir oyuncu da Milan'a gitti, Hauge. O da bizim portföyümüzdeydi. Moder, Polonya'da yakaladığımız oyunculardan biri. Onu çok istedik. Sonra milli takımda oynadı değeri birden arttı. Brighton 11 milyon Euro verdi. 11 milyon verdi ve ocak ayında oyuncuyu kulübe bıraktı. Bakın, Brighton. Diğerlerine gelmiyorum. Rekabet ortamını anlatmak istedim. Bunlarla rekabet ediyorsunuz. Bunlardan biz çok buluyoruz. Scout ekibimizin ben gittiğim zaman kalmasını istedim.

Dünyanın her tarafıyla ilişkileri var. Dünyanın bildiği, herkesin bildiği, ama scout ekibinin bilmediği hiçbir oyuncu yok. Bu kadar net söylüyorum. Hani bazen diyorlar ya, 'Nasıl bulamıyorsunuz bu adamları, şurada şöyle bir adam var' diye. Bizim çok yüksek rakamlı bir datamız var, takip ediyoruz. Manchester City, Chelsea gibi kulüplerin 18-22 yaş aralığında çok büyük rakamlar vererek oyuncular aldığını biliyoruz. Bunların hepsi tutuyor sanıyor musunuz? Böyle belki 100 oyuncuyla yatırım yapıyorlar. Belki hepsi tutmuyor ama sonuç olarak bu söylediklerimizi biz değil onlar alıyorlar. Yakın zamanda altyapıda yaş kontenjanı 21'den 19'a inince, 19 sonrası oyuncularımız, Atalay, Erkan, Kaan… Ya gidecekler ya da bizimle idmana çıkacaklar. Bizde kadro şişikin olduğu için gönderiyoruz. Belki kendi kulübümüz ve hocamız olsa çok değişik olabilirdi. TFF'nin bize ceza verdiği en can alıcı zamanında, Hindistan'a, Şili'ye, Tanzanya'ya temsilci gönderdim. Buralara gönderim. Bundan sonra da devam edecek. Herkesin bildiği, bizim scout ekibinin bilmediği hiçbir oyuncu yok. Portekiz'den veya başka yerlerden birçok örnek var. Altyapıya başı açımızı biraz daha iyileşeceğiz. Bir gün oturuyoruz herkesle. Scout grubu da var. Scout grubunda bir oyuncu konuşuldu. 'Şu hocaya getirdik beğenmedi' dedi bir arkadaşım. Bir hocaya yüzlerce sunuyorsun. Hangi birine evet desin. Yüz tane transfer olur mu? Her kaçan oyuncuyu mutlaka bize getirmişlerdir. Biz beğenmemişizdir. Bu yalanlara kanmayın. Bu, kendini kurtarmamın, suçu bir başkasına yükelemenin yoludur. Getirdin, seyrettik hoşumuza gitmedi şu an… Bu benim için değil, tüm teknik adamlar için geçerli."

"BİR YETENEKLİ ÇOCUĞA PARA VERİP ALAMIYORUZ"

"Gerçek öyle değil. Gerçek benim bu anlattım. Teknik olarak ben listeyi veriyorum" diyen Terim, "Onun için bir cümle kurdum çok üstünde durmadınız. Makas açıldı dedim. Sen 15'e alırsan o 150'ye alıyor. Sen 1,5'a alırsan o 15'e alıyor. Avrupa'da büyük statüsüne koynayacağımız kulüpler bunu yapıyor. Bizim genç oyunculara da bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Hemen, anında katkı bekliyoruz. Hiçbir şansı yok. Bir oyuncu alıyorsunuz, hazırlık maçından beri ortalığı felaket yapacak. Sacha'yı aldık, 20 yaşında. Fransa'dan ilk defa çıkıyor Sacha, kesin uçacak. Başka şansı yok. Bunları hepsi gelişim açısında. İlk defa şampiyona oynayan, iddiası olan, hedefine 23'ü koymuş bir takıma geliyor. Kolay değil, o yüzden dikkatli olmamız lazım. Bir yetenekli çocuğa para verip alamıyoruz. Tanzanya'ya giden bir scout ekibinin Türkiye içerisinde bir takım oyuncuları bulamaması mümkün mü? Ben de istiyorum ki 3-4 tane yüksek rakamlı olsun. Borçlarımızdan böylelikle daha rahat kurtuluruz. Bugün misal Marcao ve Luyindama. Nereden baksanız üç senedir oynuyorlar, aldıkları maaş ve yapılan anlaşma şartları da belli. O zaman o kulüplere verilen kendi rakamı ile toplayıp 5'e böldüğünüz zaman fazla bir şey etmiyor. Israrla demin de söyledim. Bazen tecrübeliye de ihtiyacımız var, mecbur daralabiliyorsunuz. Güçlü almak başka bir şey. Sonuç olarak tecrübeli de alacağız ama rakamlar eski rakamlar olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Transferlerimizin durmayacağını söyledim" diyen Terim, "Ben bir kabul değiştireceğimizi düşünüyorum. Yakın zamanda başka tedbirler dolabilir. Sadece genç almak için değil. Hem işimize yarayacak, hem tam isabet, inandığımız, güvendiğimiz, genç, yaş almış ayırt etmeden devam edeceğiz. 'Timing' çok önemdilir. Bir transferi siz bulduğunuz anda küçük bir rakama bitirmezseniz bir sonraki sene karşınızda büyük rakamlar görebilirsiniz. Kafamda beni yansıtan, beni tanıdığınız baskı, pres, kontrapres yapabilecek ve pası oynayabilecek bir oyun ortaya koymaya çalışıyorum. Biraz daha enerji katmaya çalışıyorum. Bunun ekonomisi ucuz diye bazıları almıyoruz. Transfer için sadece ekonomiyi bir argüman olarak düşünmeyelim. Yetenek olması, sonradan para kazanmayı düşünmemiz gibi birçok argüman var" dedi.