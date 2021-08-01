Galatasaray-St. Johnstone maçının hakemi belli oldu

Galatasaray ile İskoçya'nın St. Johnstone takımı arasında 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçını, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.