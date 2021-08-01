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Son dakika: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe'den özür diledi

SPOR
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Son dakika: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe'den özür diledi

Son dakika... Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dün Mario Balotelli’nin karşılanması esnasında bir grup taraftarın Fenerbahçe aleyhinde tezahürat yapmasının ardından, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Fenerbahçe camiasından özür diledi.

Murat Sancak'ın paylaşımında, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, dün Balotelli'ye havaalanında yapılan karşılamada, ülkemizin değerli kulübüne yapılan küfür beni derinden üzmüş olup, tekrarı yaşanmaması adına herkesin duyarlı olmasını rica ediyorum ve bundan dolayı Fenerbahçe camiasından özür dilerim.

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Evet gerçek Adana Demirspor taraftarı yapmaz ve bundan sonra bu hareketlere, sizlerin izin vermeyeceğinizi biliyorum. Ev sahibi olduğumuz her maçta misafir nasıl ağırlanır bütün herkese göstereceğinize şüphem yok" ifadeleri yer aldı.

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