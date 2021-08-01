Son dakika: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe'den özür diledi

Murat Sancak'ın paylaşımında, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, dün Balotelli'ye havaalanında yapılan karşılamada, ülkemizin değerli kulübüne yapılan küfür beni derinden üzmüş olup, tekrarı yaşanmaması adına herkesin duyarlı olmasını rica ediyorum ve bundan dolayı Fenerbahçe camiasından özür dilerim.