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Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşebilir! Flaş karar değişikliği

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Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşebilir! Flaş karar değişikliği

UEFA tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Avrupa Ligi play-off turu kura çekimlerinde bir değişikliğe gidildiğini paylaştı. Buna göre Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde play-off turunda birbiriyle eşleşebilecek.

UEFA, resmi İnternet sitesinden yayımladığı Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi duyurusunda flaş bir değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre, daha önce çeyrek finale kadar birbiriyle eşleşemeyen aynı ülkenin takımları, Avrupa Ligi'nde play-off turunda birbiriyle eşleşebilecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ OLABİLİR

Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek olan Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi durumunda play-off'a yükselecek. Fenerbahçe de Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.

KURALAR 2 AĞUSTOS'TA

Yapılan son değişikliğin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray play-off turunda birbiriyle eşleşebilecek. UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 2 Ağustos Pazartesi günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

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