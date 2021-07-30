Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşebilir! Flaş karar değişikliği
UEFA tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Avrupa Ligi play-off turu kura çekimlerinde bir değişikliğe gidildiğini paylaştı. Buna göre Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde play-off turunda birbiriyle eşleşebilecek.
UEFA, resmi İnternet sitesinden yayımladığı Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi duyurusunda flaş bir değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre, daha önce çeyrek finale kadar birbiriyle eşleşemeyen aynı ülkenin takımları, Avrupa Ligi'nde play-off turunda birbiriyle eşleşebilecek.
GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ OLABİLİR
Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek olan Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi durumunda play-off'a yükselecek. Fenerbahçe de Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.
KURALAR 2 AĞUSTOS'TA
Yapılan son değişikliğin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray play-off turunda birbiriyle eşleşebilecek. UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 2 Ağustos Pazartesi günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı bugün mü, yarın mı?
- PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak? Kontenjanlar...
- Emekli olmak isteyenlere müjde! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi fırsatı! Başvuru şartları ve detayları...
- AÖL 4. dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise ek sınav tarihleri açıklandı mı?
- Bankalar limitlerini zorladı, faizler artışa geçti! 15.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL olur?
- KPSS 2021 son dakika: KPSS ertelenir, iptal mi? 2021 KPSS sınavı ertelenecek mi?
- BİM marketlerden yeni ay sürprizi! 3 Ağustos 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı itibarıyla...
- MEB son dakika: Okulların açılış tarihi ertelendi mi? 2021-2022 okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? Son gelişmeler...
- İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı mı? İstanbul'da piknik mangal yapmak yasak mı? İstanbul'da yangın var mı?
- Fidan bağışı nasıl yapılır? TEMA 1 fidan fiyatı kaç TL? Yangın bölgeleri için fidan bağışı nasıl yapılır?
- 22 ilde 71 yangın! Türkiye'deki yangınlar son durum nedir? Yangınlar devam ediyor mu, söndürüldü mü?
- Türkiye'de piknik mangal yasaklandı mı? Ormana giriş yasak mı? Antalya, Muğla, Gaziantep, Çanakkale, İstanbul...