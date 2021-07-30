Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşebilir! Flaş karar değişikliği

UEFA, resmi İnternet sitesinden yayımladığı Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi duyurusunda flaş bir değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre, daha önce çeyrek finale kadar birbiriyle eşleşemeyen aynı ülkenin takımları, Avrupa Ligi'nde play-off turunda birbiriyle eşleşebilecek.