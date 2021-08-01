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SON DAKİKA | Beşiktaş'tan Welinton Souza’nın sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 01.08.2021
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SON DAKİKA | Beşiktaş'tan Welinton Souza’nın sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi.. Beşiktaş Kulübü, Welinton Souza’nın uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 31 Temmuz Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçı sırasında, sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen, bugün ise Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilen futbolcumuz Welinton Souza'nın uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamada "Welinton Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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