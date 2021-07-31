Fenerbahçe hazırlık maçında Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti

Süper Lig 2021-2022 hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Dursun (2) ve Miha Zajc atarken Alman ekibinin golleri ise Barry ve Leweling'den geldi.