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Fenerbahçe hazırlık maçında Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti

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Giriş Tarihi: 31.07.2021
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Fenerbahçe hazırlık maçında Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti

Son dakika haberleri... Süper Lig 2021-2022 hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Süper Lig 2021-2022 hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Dursun (2) ve Miha Zajc atarken Alman ekibinin golleri ise Barry ve Leweling'den geldi.

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