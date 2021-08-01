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Beşiktaş'ta şok sakatlık! Welinton'un durumu kontroller sonrasında belli olacak

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Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Beşiktaş'ta şok sakatlık! Welinton'un durumu kontroller sonrasında belli olacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş yeni sezon öncesi çalışmaları kapsamında 2. hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Siyah beyazlıların Brezilyalı stoperi Welington maçın 35.dakikasında arka adalesinden sakatlandı.

Yeni sezona hazırlanan son şampiyon Beşiktaş, özel maçta Kayserispor ile karşı karşı karşıya gelirken, mücadelede şok bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda Welinton, maçın 35. dakikasında arka adalesinden sakatlandı. Brezilyalı stoper, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Welinton'un son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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