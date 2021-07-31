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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat Irak Milli Takımı'nın başına geçti

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Giriş Tarihi: 31.07.2021
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat Irak Milli Takımı'nın başına geçti

Fenerbahçe'nin 73 yaşındaki Hollandalı eski teknik direktörü Dick Advocaat, Irak Milli Takımının başına geçti. Advocaat son iki yıldır Feyenoord takımında görev alıyordu. Diğer yandan Irak Futbol Federasyonu Advocaat'ın sözleşmesine ilişkin detayları paylaşmadı.

Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Irak Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından 73 yaşındaki teknik adama "hoş geldin" derken, sözleşmenin detayları paylaşılmadı.

FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI

Advocaat, Irak Milli Takımı ile ilk resmi maçına 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde eylül ayında Güney Kore karşısında çıkacak. 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat, son iki yıldır ülkesinin Feyenoord takımında görev yapıyordu.

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