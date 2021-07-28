28 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı

Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı

SPOR
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
ABONE OL
Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı

Fenerbahçe, hazırlık maçında Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PEC Zwolle'i ağırladı. Fenerbahçe rakibiyle 2-2 berabere kalırken, Kanarya'nın golleri Tisserand ve Valencia'dan geldi. Maçı 3 bine yakın Fenerbahçe taraftarı takip etti.

Fenerbahçe, hazırlık maçında Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, yeni sezon öncesi 4. hazırlık maçında PEC Zwolle ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Altay Bayındır, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mesut Özil ve Serdar Dursun ilk 11'i ile başladı.

İLK YARI DA TEK GOL

PEC Zwolle ise sahaya Lamprou, Bajselmani, Van Polen, Kersten, Paal, Strieder, Kastaneer, Mustafa Saymak, Huiberts, Clement ve Tedic 11'i ile çıktı.

İlk yarıda iki takımda da birer oyuncu değişikliği oldu. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un yerine Enner Valencia oyuna dahil oldu, PEC Zwolle'de ise Kastaneer yerini Landu'ya bıraktı. Ayrıca Zajc ile Bajselmani sarı kart gördü.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını Marcel Tisserand'ın 45. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA BERABERLİK

İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 48. dakikada Enner Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. PEC Zwolle, 68. dakikada Türk asıllı Hollandalı futbolcu Mustafa Saymak'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Hollanda ekibi, 81. dakikada Landu'nun kaydettiği golle beraberliği sağladı: 2-2.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ

Mücadelenin ikinci yarısında Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Caner Erkin, Muhammed Gümüşkaya, Steven Caulker, Jose Sosa, Nabil Dirar, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mauricio Lemos, Ozan Tufan, Nazım Sangare ve Sinan Gümüş'e forma şansı verdi.

PEC Zwolle'de ise Voet, Reijnders, De Wit, Van den Belt, Lagsir, Chirino, Westerman ve Van den Berg oyuna dahil oldu.

Vitor Pereira, ilk 60 dakikada 3'lü, son yarım saatte ise 4'lü savunma dizilişini tercih etti. Öte yandan karşılaşmayı bilet satışı yapılan yaklaşık 3 bin Fenerbahçe taraftarı takip etti.

Galatasaray'dan buruk veda GALATASARAY-PSV (CANLI ANLATIM)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA