Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı

İLK YARI DA TEK GOL

PEC Zwolle ise sahaya Lamprou, Bajselmani, Van Polen, Kersten, Paal, Strieder, Kastaneer, Mustafa Saymak, Huiberts, Clement ve Tedic 11'i ile çıktı.

İlk yarıda iki takımda da birer oyuncu değişikliği oldu. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un yerine Enner Valencia oyuna dahil oldu, PEC Zwolle'de ise Kastaneer yerini Landu'ya bıraktı. Ayrıca Zajc ile Bajselmani sarı kart gördü.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını Marcel Tisserand'ın 45. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.