Alex Teixeira Beşiktaş'ta: 31 yaşındaki yıldız yeni haftada İstanbul'a geliyor
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Kara Kartal Brezilyalı Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu için son aşamada imza parası ödeme planı üzerinde uzlaşılmaya çalışılıyor.
Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre; Brezilyalı oyuncuyla imza parası ödeme planı konuşuluyor.
Beşiktaşlı idarecilerin, 31 yaşındaki futbolcuyu yeni haftada İstanbul'a getirmeyi planladığı kaydedildi.