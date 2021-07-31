Alex Teixeira Beşiktaş'ta: 31 yaşındaki yıldız yeni haftada İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre; Brezilyalı oyuncuyla imza parası ödeme planı konuşuluyor.

Beşiktaşlı idarecilerin, 31 yaşındaki futbolcuyu yeni haftada İstanbul'a getirmeyi planladığı kaydedildi.