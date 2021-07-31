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Alex Teixeira Beşiktaş'ta: 31 yaşındaki yıldız yeni haftada İstanbul'a geliyor

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Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
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Alex Teixeira Beşiktaş'ta: 31 yaşındaki yıldız yeni haftada İstanbul'a geliyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Kara Kartal Brezilyalı Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu için son aşamada imza parası ödeme planı üzerinde uzlaşılmaya çalışılıyor.

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre; Brezilyalı oyuncuyla imza parası ödeme planı konuşuluyor.

Beşiktaşlı idarecilerin, 31 yaşındaki futbolcuyu yeni haftada İstanbul'a getirmeyi planladığı kaydedildi.

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