Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı bugün mü, yarın mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milliler Arjantin karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Filenin Sultanları bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde çeyrek finale yükselecek. İşte, Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubundaki 3'üncü maçında Amerika Birleşik Devletleri karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atmasına rağmen sahadan 3-2lik skorla mağlup ayrıldı.3'üncü maçlar sonunda milli takım, 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve topladığı 4 puan ile 4'üncü sırada yer aldı. Türkiye sonraki karşılaşmasında 31 Temmuz Cumartesi günü Arjantin ile mücadele verecek.