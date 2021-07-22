Alex Teixeira transferinde kritik günler! Ufak pürüzler kaldı

Uzun süredir görüşülen 31 yaşındaki futbolcuyla yapılan pazarlıklarda makas iyice daraldı. Teklifini yükselten Kara Kartal, Brezilyalı 10 numaraya yıllık 2 milyon euro artı 1 milyon euro da imza parası önerdi. 2+1 yıllık sözleşme üzerinden görüşmeler devam ederken, Teixeira'nın da hiç olmadığı kadar Beşiktaş 'a yakın olduğu öğrenildi.