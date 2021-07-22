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Alex Teixeira transferinde kritik günler! Ufak pürüzler kaldı

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Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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Alex Teixeira transferinde kritik günler! Ufak pürüzler kaldı

Beşiktaş'ın uzun zamandır görüşmeleri sürdürdüğü Alex Teixeira transferinde düğüm çözülüyor. Brezilyalı yıldız için teklifini yükselten Beşiktaş, yaz transfer dönemine damga vuracak ismi takıma kazandırmak üzere. İşte dev transferdeki kritik gelişme.

2016 yılında tam 50 milyon euro karşılığında Çin ekibi Jiangsu'nun yolunu tutan ve 4.5 yıllık Uzak Doğu macerasını Ocak ayında sonlandıran Alex Teixeira transferinde de Siyah-Beyazlılar büyük aşama kaydetti.

Uzun süredir görüşülen 31 yaşındaki futbolcuyla yapılan pazarlıklarda makas iyice daraldı. Teklifini yükselten Kara Kartal, Brezilyalı 10 numaraya yıllık 2 milyon euro artı 1 milyon euro da imza parası önerdi. 2+1 yıllık sözleşme üzerinden görüşmeler devam ederken, Teixeira'nın da hiç olmadığı kadar Beşiktaş 'a yakın olduğu öğrenildi.

UFAK DETAYLAR KALDI
İlgiden memnun olan Sambacı'nın mevcut teklife büyük oranda sıcak baktığı, ufak detaylar üzerinde de anlaşmaya varılması durumunda Siyah- Beyazlı ekibe, 'Evet' diyeceği gelen haberler arasında.

SHARJAH DEVREDE AMA...
Fanatik'in haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah da transfer yarışına dahil oldu. Yıldız oyuncuya, Arap Yarımadası'ndan yıllık 6 milyon euro civarında bir teklif geldi. Çin'de mali anlamda tatmin olan Teixeira'nın artık Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi nedeniyle astronomik teklife rağmen Beşiktaş'a sıcak baktığı da vurgulanıyor.

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