Müjdeli haber Josef'den! Alex Teixeira Beşiktaş'ı çok istiyor
Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı yıldız Alex Teixeira transferinde düğüm çözülüyor. Ünlü yıldızın yakın arkadaşı olan Josef De Souza, Teixeira'nın Beşiktaş'a gelmeyi çok istediğini söyledi. Taraflar arasındaki imza parası sorunu çözülünce Alex Beşiktaş forması giyecek.
Siyah-Beyazlılar'ın son olarak 2 milyon eurosu garanti, 500 bin eurosu da bonus olmak üzere 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık teklif sunduğu Sambacı'yla pazarlıklar son aşamada. Yönetim, dünyaca ünlü 10 numara için artık geri sayımda...
BONSERVİSİNE 50 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Ukrayna ekibi Shakhtar'dan 2016 yılında 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Çin Ligi ekibi Jiangsu FC'yle sözleşmesi biten Alex Teixeira, Kara Kartal'ın radarına girmişti. 31 yaşındaki 10 numarayla yaklaşık 1 aydır pazarlıklarını sürdüren yönetim, bu hamlede oyuncunun arkadaşı Josef de Souza'yı da kullanmıştı. Süper Lig 'in sona ermesinin ardından yaz tatili için soluğu Brezilya'da alan Josef, ülkesinde geçirdiği süre boyunca Teixeira'yla birlikte zaman geçirmişti. Yeni sezon hazırlıkları için İstanbul'a gelen ancak karantina kuralları sebebiyle 8 gün evinde çalışacak olan Josef, yönetimle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
'AİLESİ DE HAZIR'
Yıldız futbolcuya takımdan taraftara kadar birçok konuda bilgi veren Josef de Souza, oyuncunun Beşiktaş forması giymek için oldukça istekli olduğunu söyledi. Josef, "Brezilya tatilim boyunca Alex'le uzun zaman geçirdik. Ona saatlerce Beşiktaş'ı anlattım. Buraya gelmeyi çok istiyor. Ailesi de şimdiden İstanbul'a gelmeye hazır" ifadelerini kullandı.İmza parası aşılınca gelecek.
İMZA AN MESELESİ
Fanatik'in haberine göre; Yönetimin son olarak 2 milyon eurosu garanti ücret, 500 bin eurosu da bonus olmak üzere toplamda 2.5 milyon euro maaş ve 2 yıllık da kontrat önerdiği başarılı oyuncunun, imza parası talebi aşılmaya çalışılıyor. Bu konunun da çözüme kavuşturulmasının ardından Teixeira'nın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
SERGEN YALÇIN'IN LİSTE BAŞI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da takıma kazandırılmasını ısrarla istediği Teixeira için taraftarın da yoğun talebi bulunuyor. Ülkesi Brezilya'dan da talipleri bulunan başarılı orta saha oyuncusu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Kara Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynaması ve yakın arkadaşı Josef de Souza'nın da oynaması sebebiyle Teixeira'nın favorisi Beşiktaş...
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