Müjdeli haber Josef'den! Alex Teixeira Beşiktaş'ı çok istiyor

İMZA AN MESELESİ

Fanatik'in haberine göre; Yönetimin son olarak 2 milyon eurosu garanti ücret, 500 bin eurosu da bonus olmak üzere toplamda 2.5 milyon euro maaş ve 2 yıllık da kontrat önerdiği başarılı oyuncunun, imza parası talebi aşılmaya çalışılıyor. Bu konunun da çözüme kavuşturulmasının ardından Teixeira'nın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN'IN LİSTE BAŞI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da takıma kazandırılmasını ısrarla istediği Teixeira için taraftarın da yoğun talebi bulunuyor. Ülkesi Brezilya'dan da talipleri bulunan başarılı orta saha oyuncusu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Kara Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynaması ve yakın arkadaşı Josef de Souza'nın da oynaması sebebiyle Teixeira'nın favorisi Beşiktaş...