Beşiktaş bombayı patlattı! Alex Teixeira sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildi

Brezilyalı 10 numaranın kadroya katılmasını çok isteyen Sergen Yalçın, bu transferin yakın zamanda takıma katılmasını talep ediyor. Bonservisi elinde olan Alex Teixeira için Beşiktaş yönetiminin 2 milyon Euro maaş bütçesi ayırdığı belirtiliyor.

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