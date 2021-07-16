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Beşiktaş bombayı patlattı! Alex Teixeira sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildi

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Giriş Tarihi: 16.07.2021 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
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Beşiktaş bombayı patlattı! Alex Teixeira sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildi

Geçen sezonun şampiyonu olan ve önümüzdeki sezon için yine iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kara Kartal dördüncü transfer olarak dünyaca ünlü 10 numara Alex Teixeira ile büyük ölçüde anlaşma sağladı ve oyuncuyu önümüzdeki hafta sağlık kontrolü için İstanbul'a davet etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'dan sonra 4. transferini dünyaca ünlü bir 10 numarayı alarak yapmak üzere.

Siyah beyazlılar, Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira ile büyük ölçüde anlaşma sağladı ve oyuncuyu önümüzdeki hafta sağlık kontrolü için Türkiye'ye davet etti.

Shaktar Donetsk'te yıldızı parlayan 31 yaşındaki Teixeria, Ukrayna'da 6 yıl kaldıktan sonra oldukça yüksek bir bonservis bedeliyle Çin ligine transfer oldu. Çin liginden Jiangsu ile sözleşmesi Ocak ayında biten Alex Teixeria kariyerinde oynadığı 428 maçta, 172 gol atıp, 72 asist yaptı.

Brezilyalı 10 numaranın kadroya katılmasını çok isteyen Sergen Yalçın, bu transferin yakın zamanda takıma katılmasını talep ediyor. Bonservisi elinde olan Alex Teixeira için Beşiktaş yönetiminin 2 milyon Euro maaş bütçesi ayırdığı belirtiliyor.

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