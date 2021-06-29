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Beşiktaş Alex Teixeira transferini bitirmek üzere! Oldu olacak

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan son şampiyon Beşiktaş, güçlü bir kadro kurmak istiyor. Beşiktaş bu kapsamda Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı kadroya kazandırmak istiyor. Siyah Beyazlıların teklifiyle Brezilyalı yıldızın istediği rakam arasındaki makas gün geçtikçe daralıyor. İşte Alex Teixeira transferiyle ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 29.06.2021
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Beşiktaş Alex Teixeira transferini bitirmek üzere! Oldu olacak

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ni de hesaba katarak güçlü ve derin bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, bir süredir temas halinde olduğu Alex Teixeira'nın transferine adım adım yaklaşıyor. Beşiktaş'ın teklifi ile Brezilyalı'nın istediği rakam arasındaki makas gün geçtikçe daralmaya başladı.

ALEX TEİXEİRA DA FİYAT KIRDI!


Beşiktaşlı kurmaylar son olarak Brezilyalı 10 numaraya 3 yıl için toplam 7.5 milyon Euro teklif etti. Fiyat kıran Alex Teixeira'nın istediği rakam ise bundan hala biraz daha fazla.

İMZA PARASINDA ISRAR EDİYOR


Alex Teixeira yıllık ücret olarak 3.5 milyon Euro talep ederken 1.5 milyon Euro'luk imza parasında ısrar ediyor. Beşiktaş ise imza parasını da normal ücretin içinde eritmekten yana.

SOL KANATTA DA FORMA GİYEBİLİYOR


Brezilyalı oyuncunun menajeri ile yoğun temasların devam ettiği de gelen haberler arasında. Alex Teixeira gerçek yeri olan 10 numara dışında ofansif sol kanat ve santrfor da oynayabiliyor.

SKOR KATKISI ÇOK BÜYÜK
Teixeira Jiangsu'da 19 maçta 10 gol atarken, 4 de asiste imza attı. Tekniği yanında sürati de dikkat çekiyor.

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