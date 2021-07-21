Alex Teixeira transferinde flaş gelişme! İşte gerçekler

Beşiktaş transferde oldukça sıcak saatler yaşıyor. Siyah-Beyazlılar, 10 numara pozisyona yıldız bir oyuncu transfer etmek için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Alex Teixeira ile maddi konularda anlaşma sağladı ancak resmi imza henüz atılmadı. Bu arada da Sambacı yıldıza Arabistan'dan teklif geldi. Al Hilal kulübü, Brezilyalı yıldızın menajerine teklifte bulundu.

Al Hilal Kulübü teklif yaptı ancak oyuncu teklife dönüş yapmadı. Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'nın kariyerine Avrupa'da devam etme isteği olduğu biliniyor. Şu ana kadar ona gelen en cazip teklif ise Beşiktaş'tan.

Al Hilal, Alex Teixeira'nın yanı sıra Galatasaray 'ın da kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes'e de teklif yaptı. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Alex Teixeira'nın bonservisi elinde. 31 yaşındaki yıldızın kısa bir süre içinde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Siyah-Beyazlılar'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, beraber tatil yaptığı Teixeira'yı Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalışmıştı.

Teixeira, kendi pozisyonunda toplamda 113 maçta 72 kez fileleri havalandırıp, 20 de asist yaptı. Santrfor bölgesinde 72 karşılaşmada 36 gol sevinci yaşayıp, 16 kez de gol pası verdi.