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Rachid Ghezzal'den flaş karar!

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Giriş Tarihi: 21.07.2021 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
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Rachid Ghezzal'den flaş karar!

Galatasaray Rachid Ghezzal transferinde sonra doğru yaklaşırken, yıldız oyuncudan flaş bir hamle geldi. Menajerinin sürekli farklı kulüplerle görüşüp süreci uzatmasından sıkılan Ghezzal'ın, radikal bir karar aldığı iddia edildi.

Galatasaray , Rachid Ghezzal transferinde artık mutlu sona çok yakın. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş 'ın yeniden kadrosuna katmaya çalıştığı 29 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.

Kiralık oynadığı Beşiktaş'ın teklifini düşük bulan, daha yüksek teklifler sunan Arap kulüplerine ise şimdilik sıcak bakmayan Cezayirli futbolcu, Türkiye'ye geri dönüş hazırlığına başladı.

"İstediğimiz oyuncuyla görüşürüz, yeter ki bizim kriterlerimize uysun" diyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hafta sonuna kadar bu transferi açıklayarak, taraftarlara bir anlamda bayram müjdesi vermenin hesaplarını yapıyor.

LEİCESTER'DAN ONAY ÇIKTI
Ghezzal'ın bonservisi için yapılan 4 milyon euroluk teklifin de İngiliz kulübü tarafından kabul edildiği belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi, kontrata son şeklini verebilmek için yarın oyuncuyla son kez masaya oturacak. Bu görüşmeyle birlikte transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

MENAJER DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ
Bu arada Rachid Ghezzal'a yakın kaynaklar, yıldız futbolcunun menajeriyle sıkıntı yaşadığını, transfer sürecinin bu sebeple uzadığını öne sürdü. Tecrübeli futbolcunun, "Sürekli başka takımlarla görüşüyorsun. Benim için değil, kendin için en iyi olanı düşünüyorsun. Bu tavrın yüzünden hiçbir kulübe imza atamıyorum" diyerek tepki gösterdiği iddia ediliyor. Menajerini değiştirmek istediği belirtilen Cezayirli futbolcunun transfer süreci, böyle bir hamle yapılması durumunda tekrar uzayabilir.

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