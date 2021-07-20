Rachid Ghezzal transferiyle ilgili Fatih Terim'den flaş sözler: Transfer dinamik bir iştir

Sezonu erken açtık, dolayısıyla biz de isterdik ki Ağustos'ta, Eylül'de oynayacağımız maçlar olsun, maalesef bugün bu noktadayız. Bunu bir şikayet ya da mazeret olarak da söylemiyorum. Biz böyle görmediğimiz gibi başkalarının da bunu fırsat olarak görmesini istemiyoruz."

TERİM'DEN FLAŞ GHEZZAL SÖZLERİ

Fatih Terim adı Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal transferiyle ilgili konuştu.

Ghezzal sorusunun sorulması üzerine Terim, "Transfer konusunu bugünlük askıya almak istiyorum demiştim. Maç sonrası gelenleri yavaş yavaş görebilirsiniz zaten. Transfer dinamik bir iştir. Bugün istediğimiz, anlaştığımız oyuncuyu diğer gün istemeyebiliriz." dedi.