Rachid Ghezzal transferiyle ilgili Fatih Terim'den flaş sözler: Transfer dinamik bir iştir
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yarın akşam (21 Temmuz 2021 Çarşamba) oynanacak PSV Eindhoven maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna da değinen tecrübeli çalıştırıcı bir muhabirin geçen sezon Beşiktaş'taki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Rachid Ghezzal hakkında sorduğu soruya cevap verdi. Terim, "Maç sonrası gelenleri yavaş yavaş görebilirsiniz zaten. Transfer dinamik bir iştir. Bugün istediğimiz, anlaştığımız oyuncuyu diğer gün istemeyebiliriz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Terim, Feghouli, Falcao ve Babel'in takımdaki geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve oyunculardan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.
"TRANSFERLER KONUSUNDA MÜSAADE RİCA EDİYORUM"
"Dün başkanımızın transferlerle ilgili gerekli açıklamaları yaptığını düşünüyorum. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önüne bulundurarak hareket ediyoruz. Özellikle transferler konusunda, çok kısa süre de olsa bir müsaade rica ediyorum. 23 kişi geldik buraya ve bu arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Çok kısa süre transfer konusunu, en azından şu an askıya alırsak çok mutlu olacağım. Burada bulunan tüm oyuncularımıza saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. 1-2 küçük hatırlatma yapmadan da geçemeyeceğim.
Sezonu erken açtık, dolayısıyla biz de isterdik ki Ağustos'ta, Eylül'de oynayacağımız maçlar olsun, maalesef bugün bu noktadayız. Bunu bir şikayet ya da mazeret olarak da söylemiyorum. Biz böyle görmediğimiz gibi başkalarının da bunu fırsat olarak görmesini istemiyoruz."
TERİM'DEN FLAŞ GHEZZAL SÖZLERİ
Fatih Terim adı Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal transferiyle ilgili konuştu.
Ghezzal sorusunun sorulması üzerine Terim, "Transfer konusunu bugünlük askıya almak istiyorum demiştim. Maç sonrası gelenleri yavaş yavaş görebilirsiniz zaten. Transfer dinamik bir iştir. Bugün istediğimiz, anlaştığımız oyuncuyu diğer gün istemeyebiliriz." dedi.
"BİZE GÜVENSİNLER"
Deneyimli teknik adam, "Galatasaraylılar endişeleniyorlar, hayıflanıyorlar, haklı olabilirler ama Galatasaray'ı daha büyük zararlara sokmamak için ben ve başkanımız böyle karar aldık. Bize güvensinler. Belki bazı maçları kaybedeceğiz ama 3 senelik planda çok şeyin değişeceğini görecekler." şeklinde konuştu.
"HER SAHADA HERKESLE OYNARIZ"
"Başkanların, yönetimlerin, teknik heyetlerin listelerini bilmeyen yok, hangi mevkileri güçlendirmemiz gerektiğini de herkes biliyor. Bir maç için birkaç oyuncu yetiştirmeyi planlasaydık, olağandan çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalacaktık. Biz 3 sezonluk bir projeksiyon düşünüyoruz, yakın süre içerisinde de neler yapacağımızı, nelerle Galatasaraylıların karşılaşacağını hep beraber göreceğiz. Kimseden korkmadığımızın da bilinmesini isteriz. Her sahada herkesle oynarız, kazanırız, kaybederiz ama mücadelemizi sürdürürüz. Eksiğimiz var, bayağı eksiğimiz var. Sonuçta biz Galatasaray'ız, buradayız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
FEGHOULI, FALCAO VE BABEL
Feghouli de, Falcao da, Babel de bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işareti, oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle, verdikleri hizmetle alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz, Galatasaray'a hizmet etmişlerdir. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. Falcao'ya 1 günlük hafif sakatlığı için izin verdik, Feghouli'ye de sıkıntı olmasın diye izin verdik. 3 arkadaşımız da bizim için değerlidir.
Falcao bana geldi dün, kendisinin bizimle beraber Eindhoven maçına gelmek istediğini ifade etti, bu da beni son derece memnun etti. Bu önemli isim, inşallah şans verdiğimizde en iyi hizmeti yapacaktır.
"PSV CİDDİ VE ÖNEMLİ BİR RAKİP"
PSV Avrupa'da çok benzeri olmayan bir takım diye düşünüyorum. Ön alan baskısını iyi yapan, zaman zaman 2-2-6 pozisyonuna gelen ciddi ve önemli bir rakiple oynayacağız. Roger Schmidt, çok saygı duyduğum bir meslektaşım. Avusturya ve Almanya'da çok önemli işler yaptı, şimdi de önemli bir görev üstlendi. Onlar da bizim gibi sezonu erken açtılar ve istenen seviyeye iki taraf da ulaşamadı ama umarım, 2. maçımıza umutlu, bizi avantajlı kılacak bir sonuçla ayrılırız ancak dikkat etmemiz gereken bir takım. Ben pek yüzde veren biri değilim, her maç öncesinde herkes eşit çıkar. Kim iyi oynar, kim kazanır, artık bakacağız."
TERİM: ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK
Transfer dinamik bir iştir. Bugün istediğimiz bir oyuncuyu yarın istemeyebilir, aklımızda olmayan bir oyuncuyu da yarın alabiliriz, bu bir fırsat transferidir, hareket edersiniz ama biz bir tarz belirledik. Galatasaray'a yakışan ekonomisiyle, tekniğiyle bir plan yaptık, ona göre devam edeceğiz. Galatasaraylılar endişeleniyorlar, hayıflanıyorlar, haklı olabilirler ama Galatasaray'ı daha büyük zararlara sokmamak için ben ve başkanımız böyle karar aldık. Bize güvensinler. Belki bazı maçları kaybedeceğiz ama 3 senelik planda çok şeyin değişeceğini görecekler. Yarına da konsantreyiz, hiçbir şeyi bırakacak değiliz ama onların endişelerini anlıyorum, bazı mevkilerde eksikleri ben de hissediyorum. Her mevkide transfer her an olabilir, bize güvensinler.
Kerem Aktürkoğlu: "Sezona PSV Eindhoven gibi güçlü bir rakiple başlamak güzel olacak, lig için de ayrı bir test olacak. Zorlu bir çalışma döneminden güzel çıktık, hazırlık maçlarını güzel geçtik, son maçı oynayamadık. Bizim için güzel bir sezon olacağını düşünüyorum.
Hocamız bizi rakibe çok iyi çalıştırdı, sahaya iyi yansıtacağımızı düşünüyorum. Forma şansını kim bulursa, Galatasaray armasını en iyi şekilde temsil etmek için sahada olacak. İnşallah evimize güzel sonuçla döneriz."
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