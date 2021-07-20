Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal ve Rosier göndermesi

KEREM GÜREL DE TEPKİ GÖSTERDİ

Adnan Dalgakıran'ın ardından bir başka Beşiktaş yöneticisi Kerem Gürel de Twitter hesabından Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Gürel, açıklamasında "Görüşme talebi reddedildikten sonra, maaş teklif etme isteği de oyuncu tarafından reddedilen bir oyuncunun kulübüne ciddi bir bonservis önermenin sebebi ile ilgili de açıklama yapın lütfen, tebessüm ederek takip etmeye devam edelim." ifadelerine yer verdi.