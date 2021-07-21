Paulinho'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Vazgeçti
Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıktan sonra bir türlü beklediği İstanbul davetini alamayan Brezilyalı yıldız Paulinho'nun Fenerbahçe'ye transfer olmaktan vazgeçtiği iddia edildi.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan ve İstanbul'a davet bekleyen Paulinho çark etti. Sambacı'nın, daha fazla beklemek istemediği için Sarı-Lacivertliler'e imza atmaktan vazgeçtiği öne sürüldü.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun, ülkesinin takımlarından Gremio'nun ve Arap ülkelerinden gelen teklifleri değerlendirmeye alarak kararını vereceği belirtildi. Paulinho, 1 Temmuz'da Guangzhou'dan ayrılarak boşa çıkmıştı.