Paulinho'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Vazgeçti

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan ve İstanbul'a davet bekleyen Paulinho çark etti. Sambacı'nın, daha fazla beklemek istemediği için Sarı-Lacivertliler'e imza atmaktan vazgeçtiği öne sürüldü.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun, ülkesinin takımlarından Gremio'nun ve Arap ülkelerinden gelen teklifleri değerlendirmeye alarak kararını vereceği belirtildi. Paulinho, 1 Temmuz'da Guangzhou'dan ayrılarak boşa çıkmıştı.