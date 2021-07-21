Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde farklı mağlup! PSV 5-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 6.MAÇ

PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti. İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi.

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.