Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde farklı mağlup! PSV 5-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Galatasaray son derece etkisiz bir oyun sergilediği maçta rakibine 5-1 mağlup olarak İstanbul'daki maç için umutlarını tüketti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında konuk olduğu PSV Eindhoven karşısında umduğunu bulamadı. Sarı-kırmızılılar sahadan 5-1'lik skorla mağlup ayrılarak 28 Temmuz'daki rövanş öncesi tur şansını zora soktu.
Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 2, 35 ve 84'te Eran Zahavi ile 51 ve 88'de Mario Götze kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı 42. dakikada Emre Kılınç'tan geldi.
RÖVANŞ MAÇI 28 TEMMUZ'DA
Galatasaray ile PSV Eindhoven arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşması 28 Temmuz Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Marcao pasını Muslera'ya verdi. Muslera'nın hatalı kontrolünde Zahavi topu kaptı ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
35. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Madueke'nin son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Zahavi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
42. dakikada sol taraftan Ömer'in içeri çevirdiği topa kale önünde Emre Kılınç'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Zahavi'nin ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Götze'nin sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1
83. dakikada sağ taraftan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
84. dakikada Mustafa Muhammed'in ters kafa vuruşunda ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Eran Zahavi'nin kaleci Muslera'yı geçerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1
88. dakikada sol taraftan Maxx'in ortasında ön direkte Götze'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesiyle filelere gitti. 5-1
Stat: Philips
Hakemler: Alejandro Hernandez xx, Jose Naranjo xx, Diego Sanchez xx
PSV: Drommel xx, Mwene xx, Ramalho xx, Boscagli xx, Max xx, Ginkel xx (Pröpper dk. 62 x), Sangare xx, Madueke xxx (Thomas dk. 76 x), Vertessen xx (Gakpo dk. 62 xx), Götze xxx, Zahavi xxx (Rosario dk. 90 x)
Yedekler: Müller, Teze, Obispo, Vergever, Ihattaren, Junior, Bruma, Oppegard
Teknik Direktör: Roger Schmidt
Galatasaray: Muslera x, Luyindama x, Alpaslan x (Yunus Akgün dk. 61 x), Marcao x, Sekidika x, Arda x (Feghouli dk. 60 x), Emre Kılınç xx (Emre Taşdemir dk. 90 ?), Ömer x, Aytaç x, Kerem x (Falcao dk. 90 ?), Babel x (Mustafa Muhammed dk. 61 x)
Yedekler: Berk, Fatih, Işık Kaan Arslan, Ozornwafor, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz, Ali Yavuz Kol
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Zahavi (dk. 2, 35 ve 84), Götze (dk. 51 ve 88) (PSV), Emre Kılınç (dk. 42) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Marcao, Luyindama (Galatasaray)
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALIR?
2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen Galatasaray, Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Bu turda eşleştiği rakibini elemesi galinde Galatasaray Play-off turuna kalıcak ve o turda aldığı başarılı bir sonuç sarı kırmızılı ekibi gruplara taşıyacak.
ASLAN ELENİRSE NE OLACAK?
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 6.MAÇ
PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti. İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi.
Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.
UEFA'DA DEVAM EDERSE...
Galatasaray PSV Eindhoven'ı elerse Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde St Johnstone ile oynayacak.
KAMP KADROSUNDA KİMLER VAR?
Galatasaray'ın PSV Eindhoven ile oynadığı maçın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk
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