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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İngiliz basını Jens Stryger Larsen'i açıkladı

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Giriş Tarihi: 21.07.2021 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İngiliz basını Jens Stryger Larsen'i açıkladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray hakkında İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Yapılan haberde Galatasaray'ın Udinese forması giyen Jens Stryger Larsen için oyuncu ve kulübüyle anlaştığı yazıldı. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek hedefi Jens Stryger Larsen'de mutlu sona ulaştı.

İngiliz yayın organı Sky Sports'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Danimarkalı futbolcunun transferi için Udinese ile 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

TERCİHİNİ GALATASARAY'DAN YANA KULLANDI

Watford ve West Ham'ın da listesinde yer aldığı belirtilen 30 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun, Avrupa kupalarında oynamak istediği için tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı ifade edildi.

YILLIK 1,6 MİLYON EURO

Galatasaray, tecrübeli sağ beke yıllık 1.6 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?

Kariyerine ülkesinde Bröndby'de başlayan Larsen, 2013'te önce ülkesinde Nordsjaelland'a geçiş yaptı, ardından 1 sene sonra 670 bin euroya Austria Wien'e transfer oldu. Burada 3 sezon geçiren Danimarkalı, 2017'de 500 bin euro bedelle Udinese'ye imza attı. Udinese'de 140 maça çıkan Larsen, 5 gol ve 8 asistlik skor katkısı yaptı. Danimarka Milli Takımı ile Euro 2020'de boy gösteren Larsen, 42 kez milli olurken, 2 kez ağları sarstı.

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