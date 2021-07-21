Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İngiliz basını Jens Stryger Larsen'i açıkladı

JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?

Kariyerine ülkesinde Bröndby'de başlayan Larsen, 2013'te önce ülkesinde Nordsjaelland'a geçiş yaptı, ardından 1 sene sonra 670 bin euroya Austria Wien'e transfer oldu. Burada 3 sezon geçiren Danimarkalı, 2017'de 500 bin euro bedelle Udinese'ye imza attı. Udinese'de 140 maça çıkan Larsen, 5 gol ve 8 asistlik skor katkısı yaptı. Danimarka Milli Takımı ile Euro 2020'de boy gösteren Larsen, 42 kez milli olurken, 2 kez ağları sarstı.