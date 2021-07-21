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Son dakika | Başkan Erdoğan Galatasaray'a başarılar diledi

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Giriş Tarihi: 21.07.2021
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Son dakika | Başkan Erdoğan Galatasaray'a başarılar diledi

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'a başarılar diledi.

PSV-Galatasaray maçı hangi kanalda? PSV-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

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