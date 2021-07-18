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Fenerbahçe'nin golcü transferini şansa bırakmıyor: Ya Cornelius ya da Sörloth

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Giriş Tarihi: 18.07.2021
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Fenerbahçe'nin golcü transferini şansa bırakmıyor: Ya Cornelius ya da Sörloth

Teknik direktör Vitor Pereira'nın pivot santrfor isteğini şansa bırakmayan Fenerbahçe, işini şansa bırakmıyor. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Parma'dan ayrılacak olan Cornelius ile görüştüğünü yazdı. Fener'in tek ilgilendiği isim Cornelius değil. Kanarya'nın Sörloth ile söz kestiği ve kulübü Leipzig'in kararını beklediği de ifade edildi.

Transfer döneminde yapacağı nokta atış hamlelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Vitor Pereira'nın yönetimden pivot santrfor talep etmesinin ardından harekete geçen Sarı- Laciverlti kurmaylar 2 yıldız ismi kıskaca almış durumdalar.

CORNELİUS PARMA'DAN AYRILIYOR


İtalyan basınında Fenerbahçe'nin Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'a olan ilgisi yazılıp çizilmeye başladı bile.

Parma'dan ayrılacak olan Cornelius'la görüşmeler hızlanmış durumda.

SÖRLOTH İLE EL SIKIŞILDI BİLE


Ancak Fenerbahçe'nin tek ilgisi Cornelius'a karşı değil.

Sarı-Lacivertli kurmayların kiralamak istediği Alexander Sörloth'tan söz aldığı, kulübü Leipzig'in kararını beklediği bildirildi.

PEREİRA'NIN TERCİHİ PİVOT SANTRFOR


Vitor Pereira'nın çalıştırdığı tüm takımlarda pivot santrfor tercih ettiği zaten biliniyordu. Fenerbahçe transferde işinini sağlama almak için Cornelius ve Sörloth ile eş zamanlı ilgileniyor.

Pereira'nın süper ikilisi Paulinho-Gustavo PEREİRA'NIN SÜPER İKİLİSİ PAULİNHO-GUSTAVO
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