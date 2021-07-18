Fenerbahçe'nin golcü transferini şansa bırakmıyor: Ya Cornelius ya da Sörloth
Teknik direktör Vitor Pereira'nın pivot santrfor isteğini şansa bırakmayan Fenerbahçe, işini şansa bırakmıyor. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Parma'dan ayrılacak olan Cornelius ile görüştüğünü yazdı. Fener'in tek ilgilendiği isim Cornelius değil. Kanarya'nın Sörloth ile söz kestiği ve kulübü Leipzig'in kararını beklediği de ifade edildi.
Transfer döneminde yapacağı nokta atış hamlelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Vitor Pereira'nın yönetimden pivot santrfor talep etmesinin ardından harekete geçen Sarı- Laciverlti kurmaylar 2 yıldız ismi kıskaca almış durumdalar.
CORNELİUS PARMA'DAN AYRILIYOR
İtalyan basınında Fenerbahçe'nin Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'a olan ilgisi yazılıp çizilmeye başladı bile.
Parma'dan ayrılacak olan Cornelius'la görüşmeler hızlanmış durumda.
SÖRLOTH İLE EL SIKIŞILDI BİLE
Vitor Pereira'nın çalıştırdığı tüm takımlarda pivot santrfor tercih ettiği zaten biliniyordu. Fenerbahçe transferde işinini sağlama almak için Cornelius ve Sörloth ile eş zamanlı ilgileniyor.
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