Fenerbahçe'nin golcü transferini şansa bırakmıyor: Ya Cornelius ya da Sörloth



Vitor Pereira'nın çalıştırdığı tüm takımlarda pivot santrfor tercih ettiği zaten biliniyordu. Fenerbahçe transferde işinini sağlama almak için Cornelius ve Sörloth ile eş zamanlı ilgileniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN