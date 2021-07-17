Bildiğiniz tüm futbol kurallarını unutun! FIFA yeni kuralları ilk kez bir turnuvada denedi

İŞTE FIFA'NIN DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİ 4 FUTBOL KURALI:

1- Maçlar 30'ar dakikadan 2 devre olarak oynanacak ve oyun durduğunda süre basketboldaki gibi duracak. Böylece sadece topun oyunda olduğu süre hesaplanacak.

2- Pandemiden dolayı mevcut oyuncu değişikliği sayısı 3'ten 5'e yükseltildi. Yeni kuralla birlikte sınırsız oyuncu değişikliği yapılabilecek.