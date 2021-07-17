17 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Bildiğiniz tüm futbol kurallarını unutun! FIFA yeni kuralları ilk kez bir turnuvada denedi

Bildiğiniz tüm futbol kurallarını unutun! FIFA yeni kuralları ilk kez bir turnuvada denedi

SPOR
Giriş Tarihi: 17.07.2021 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021
ABONE OL
Bildiğiniz tüm futbol kurallarını unutun! FIFA yeni kuralları ilk kez bir turnuvada denedi

FIFA uzun süredir tartışılan futbol kurallarında değişim konusunda ilk adımını attı. Yeni kurallar bir gençlik turnuvasında denemeye alındı. Önümüzdeki dönemlerde uygulanması beklenen kurallarla futbolda çok sayıda büyük değişikliğe gidilecek. İşte detaylar...

FIFA, uzun bir süredir gündeminde tuttuğu futbol kurallarının değişimi konusunda bir adım attı. Yeni kurallar bir gençlik turnuvasında denemeye başladı. Önümüzdeki dönemlerde, bu yeni kuralların futbolda uygulanacağı iddia edildi.

FIFA 4 oyun kuralında değişiklik yapmak istiyor. Maç süresini kısaltmak isteyen FIFA, topun dışarda olduğu sürede de oyunu durdurmayı planlıyor.

İŞTE FIFA'NIN DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİ 4 FUTBOL KURALI:

1- Maçlar 30'ar dakikadan 2 devre olarak oynanacak ve oyun durduğunda süre basketboldaki gibi duracak. Böylece sadece topun oyunda olduğu süre hesaplanacak.

2- Pandemiden dolayı mevcut oyuncu değişikliği sayısı 3'ten 5'e yükseltildi. Yeni kuralla birlikte sınırsız oyuncu değişikliği yapılabilecek.

3- Taçlar, ayakla kullanılacak. Böylece rakip yarı sahada daha tehlikeli duran toplar organizasyonları olacak.

4- Sarı kart gören oyuncu, 5 dakika kenarda bekleyecek. Süresi dolan oyuncu yeniden oyuna dahil olacak.

Galatasaray Rachid Ghezzal'ı bitirdi! GALATASARAY RACHİD GHEZZAL'I BİTİRDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA