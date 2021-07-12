Son dakika | Beşiktaş Mehmet Topal ile anlaşma sağladı
Son dakika haberi...Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer geldi. Siyah-beyazlılar Mehmet Topal'la 1 yıllığına anlaşma sağladı. Sergen Yalçın'ın isteği üzerine alınan deneyimli futbolcu, yerli rotasyonunda kullanılacak. 35 yaşındaki orta saha, Başakşehir'den ayrılmıştı.
Siyah beyazlılar, bonservisi elinde bulunan 35 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağladı. Mehmet Topal bugün sağlık kontrollerinden geçerek Beşiktaş kampına katılacak.
A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre, transferin Sergen Yalçın'ın isteği ve onayıyla gerçekleştiği belirtildi.