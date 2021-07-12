Biletix F1 bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Formula 1 Türkiye biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak?
F1 bilet fiyatları ne kadar? 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'in bilet fiyatları belli oldu. Yarışı canlı izlemek isteyen vatandaşlar, biletlerin ne zaman satışa çıkacağını araştırıyor. Intercity İstanbul Park Genel Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Yarışı izleyeceklerin keyifli vakit geçirmeleri için de planlamalar yapılıyor. Peki, Biletix F1 bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Formula 1 Türkiye biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? İşte cevaplar...
Formula 1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? F1 bilet fiyatları ne kadar? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 1-3 Ekim'de koşulacak Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları ve satış tarihi belli oldu. F1 Türkiye biletleri, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak. Peki, Biletix F1 bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Formula 1 Türkiye biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? İşte haberin detayları...
FORMULA 1 BİLETLERİ SAAT KAÇTA SATIŞA ÇIKACAK?
Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü saat 12.30'da satışa çıkacak.
Biletler için 2 farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak.
Biletix üzerinden satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:
|
Bilet kategorileri
|
Kampanyalı bilet fiyatları
|
31 Temmuz sonrası bilet fiyatları
|
Platinum (Ana tribün)
|
3.300
|
4.125
|
Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı)
|
2.600
|
3.250
|
Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)
|
Gold 3 (Ana tribün ek)
|
2.300
|
2.875
|
Gold Açık
|
2.000
|
2.500
|
Silver 1 (1. viraj)
|
1.500
|
1.875
|
Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj)
|
900
|
1.125
|
Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj)
|
1.250
|
1.565
|
Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj)
|
600
|
750
|
Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj)
|
1.500
|
1.875
|
Silver 9 (11. viraj)
|
950
|
1190
|
General Admission (Açık alan)
|
300
|
375
F1 TÜRKİYE GRAND PRİX'Sİ İÇİN REKOR SAYIDA BİLET SATIŞI ÖNGÖRÜLÜYOR
Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde rekor sayıda bilet satışı öngördüklerini belirterek, "2005'te yapılan Formula 1'de yaklaşık 60 bin bilet satılmıştı. Neredeyse iki katı bilet satışı öngörüyoruz. Bu da aslında bir rekor olacak." dedi.
Intercity İstanbul Park'ta, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sadi Hezber, geçen sene 9 yıl aradan sonra Türkiye'nin Formula 1'e ev sahipliği yaptığını ve bu sene de buna devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Geçen seneki yarış takvimin en başarılı ve en keyifli yarışı seçildi. Intercity İstanbul Park olarak Formula 1 macerası 2013'ten bu yana takip ettiğimiz, geri getirmeye çalıştığımız bir konuydu. 2020 yılı için kısmet oldu, yarışı getirdik. Bu sene yarışımızı tekrar getiriyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bir organizasyon, bu zor dönemde devletimize yük olmamak adına bu yarışı maddi sorumluluğuyla getirme çabasındayız. Bu sene ana konulardan biri de yarışın seyircili olacak olması. Formula 1 takviminde de seyircili yarışlar açıldı. Avusturya yarışında kalabalık bir ortam vardı, özlenen görüntüleri gördük. Bu sene de bu görüntüleri ülkemizde yaşayacağımızı söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Formula 1 biletlerinin bugün satışa çıkacağını aktaran Hezber, şunları kaydetti:
"31 Temmuz'a kadar avantajlı fiyatların geçerli olacağı bir kampanya ile biletler bugün satışa çıkacak. 31 Temmuz'dan sonra normal fiyat skalasına dönecek. Intercity İstanbul Park 200 binin üzerinde seyirci kapasitesine sahip ancak bu sene 100 bin civarında bunu sınırlayacağız. Bir anda tam kapasiteye geçmek seyirci deneyimini etkileyebilir o nedenle 100 binle başlıyoruz. Bizim için önemli çünkü, 2005'te yapılan Formula 1'de yaklaşık 60 bin bilet satılmıştı. Neredeyse iki katı bilet satışı öngörüyoruz. Bu da aslında bir rekor olacak. Hatta belki ülkemizde yapılan bir organizasyonda hiç bu rakama ulaşılmamıştı. Yüzde 50 oranında yurt dışından gelen misafirler olacak. 100 bin kişinin 50 bini yabancı misafirler olacak. Bu ülke tanıtımı, turizm, ekonomik katkı için çok ciddi bir rakam. Yurt dışından gelen Formula 1 seyircisi iyi para harcayan bir kitle. Ortalama 3 bin dolara yakın kişi başı ülkede bıraktıkları harcama tutarı var. Bu da 150 milyon dolar gibi bir katkı sağlıyor. Ülke tanıtımı için de uçsuz bucaksız bir organizasyon Formula 1. Milyarlarca kişi izliyor."
Yabancı ülkelerden taleplerin de yoğun olduğunun altını çizen Sadi Hezber, "Yakın çevre inanılmaz meraklı. Azerbaycan, Rusya, doğu Avrupa ülkelerinden, Yunanistan ve Bulgaristan'dan talepler var. İngiltere, Almanya, İspanya ve Fransa'nın da ciddi fan altyapıları var. Bu ülkelerde Motorsporları kültürü olduğu için bu kişiler takvimi takip etmeye çalışıyor. Ciddi bir yabancı katılımı da bekliyoruz." şeklinde konuştu.
"SEYİRCİYE YÖNELİK ETKİNLİKLER DE PLANLIYORUZ"
Yarışı izleyeceklerin keyifli vakit geçirmeleri için planlamalar yaptıklarını dile getiren Hezber, şu ifadeleri kullandı:
"Seyirciye yönelik etkinlikler de planlıyoruz. İstanbul Valiliğimizle de çok sıkı koordinasyon içindeyiz. Buraya her türlü, ulaşımından, parkuruna, etkinliklerde, kamu desteği bize maksimum düzeyde sağlanıyor. Ondan dolayı müteşekkiriz. Amacımız seyirciye çok keyifli hafta sonu, gurur yaşatmak. Önemli pilotların tribünlerin dolu olduğu bir sahneyle karşılaşması. Eskiden bu konu eleştiriliyordu, şimdi çok şaşıracaklar. Asfalt da kuru olursa çok çekişmeli bir yarış olacağını düşünüyorum. 2010 yılında kuru havada en fazla geçiş rekoruna sahip yarışlardan biriyiz. Halen de bu rekoru koruyoruz. Pistin teknik yapısı, saat yönünün tersine dönmesi, yükseklik farklarımız, meşhur 8. virajımız ile çok geçişli ve keyifli yarışlara sahne oluyor. Bu da izleyici zevkini arttıracak. Hatırlarsınız aynı takım arkadaşları bile geçiş rekabetinden kazalar ve gerginliklere sahne oldu. Geçen seneki gibi çok keyifli bir yarış olacak."
"24 SAAT SÜRECEK BİR BİSİKLET YARIŞI OLACAK"
"Formula 1 dünyada ülkemizi ve Intercity İstanbul Park'ı tanıtan çok önemli bir mecra." sözlerini kullanan Sadi Hezber, pistin yarışa hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Burada en ufak bir görüntü yanlışlığı imajımızı etkiler. O yüzden maksimum ölçüde kozmetik dokunuşları yapıyoruz. Ama teknik altyapı olarak hiçbir sıkıntımız yok. Her şey hazır. Intercity İstanbul Park 365 gün aktif bir pist. Formula 1 dışında burada, binlerce kişiye sürüş eğitimleri veriyoruz, kurumsal etkinlikler yapıyoruz, kendi yarış serilerimizi ve lansmanlar düzenliyoruz. Ekim'de F1 var bunun yanında bu organizasyonlar da devam ediyor. Sporla alakalı çok farklı şeyler olacak. 24 saat sürecek bir bisiklet yarışı olacak, start finiş düzlüğünde çok ilginç bir boks şampiyonası da olacak. Yalnızca motorsporları olarak görmemek gerek, sporun her dalında bu pisti aktif olarak kullanıyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı tatili 2021 kaç gün olacak? 15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? Tatil ne zaman başlıyor?
- Biletix F1 bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Formula 1 Türkiye biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak?
- Zilhicce ayı ilk 10 günü faziletleri nedir? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? Zilhicce orucu ne zaman tutulur?
- Bugün toplantı var mı? 12 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı? Bakanlar Kurulu ne zaman, saat kaçta toplanacak?
- Başvuranın parası 45 dakika içinde yatıyor! 20.000 TL’ye kadar nakit avans! Talepler kolayca yapılıyor...
- Formula 1 en iyi nereden izlenir? İstanbul Park F1 Platinum, Gold, Silver, Açık Alan fiyatları ne kadar? Biletix...
- MEB 2021-2022 takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar hangi tarihte açılır? Açıklama...
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK SGK Bağkur 2021 Temmuz maaşları ayın kaçında yatar?
- AÖL 3. dönem sınav sonuçları için kritik tarih... 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü, belli oldu mu? Tüm detaylar...
- Sıfır araba fiyatları dengelendi! Yerle yeksan oldu! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault, Opel modelleri...
- Derin nefes aldıracak! Sosyal yardım ödemelerine de zam geldi! Evde bakım aylığı, 65 yaş...