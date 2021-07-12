Biletix F1 bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Formula 1 Türkiye biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak?

F1 TÜRKİYE GRAND PRİX'Sİ İÇİN REKOR SAYIDA BİLET SATIŞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde rekor sayıda bilet satışı öngördüklerini belirterek, "2005'te yapılan Formula 1'de yaklaşık 60 bin bilet satılmıştı. Neredeyse iki katı bilet satışı öngörüyoruz. Bu da aslında bir rekor olacak." dedi.

Intercity İstanbul Park'ta, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sadi Hezber, geçen sene 9 yıl aradan sonra Türkiye'nin Formula 1'e ev sahipliği yaptığını ve bu sene de buna devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Geçen seneki yarış takvimin en başarılı ve en keyifli yarışı seçildi. Intercity İstanbul Park olarak Formula 1 macerası 2013'ten bu yana takip ettiğimiz, geri getirmeye çalıştığımız bir konuydu. 2020 yılı için kısmet oldu, yarışı getirdik. Bu sene yarışımızı tekrar getiriyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bir organizasyon, bu zor dönemde devletimize yük olmamak adına bu yarışı maddi sorumluluğuyla getirme çabasındayız. Bu sene ana konulardan biri de yarışın seyircili olacak olması. Formula 1 takviminde de seyircili yarışlar açıldı. Avusturya yarışında kalabalık bir ortam vardı, özlenen görüntüleri gördük. Bu sene de bu görüntüleri ülkemizde yaşayacağımızı söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.