Diego Costa Kartal'a çok yakın! Beşiktaş imzayı attırıyor







SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği 33 yaşındaki forvet için teklifine zam yapacağı, eğer karşı taraftan da bir indirim gelirse anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi.



EN İYİ TEKLİF KARTAL'DAN

Başta Brezilya ve Portekiz olmak üzere birçok ülkeden talipleri olan Diego Costa için en iyi teklifi Beşiktaş yaptı. Tecrübeli yıldızın tercihini Kartal'dan yana kullanması bekleniyor.



ANDRAZ SPORAR HALA MASADA

Yeni sezon öncesi kadrosuna iki forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Diego Costa'yı bitirme noktasına gelen Siyah-Beyazlılar, Andraz Sporar'ı kiralamak için Sporting Lizbon'la pazarlıklara devam ediyor. Portekiz kulübünün Sporar'ı bonservisiyle göndermek istediği, kiralama formülünü şu an düşünmediği öğrenildi.

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