Diego Costa Kartal'a çok yakın! Beşiktaş imzayı attırıyor
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi... Beşiktaş sıkı pazarlıklar sonrası İspanyol forvetin maaş talebini 4 milyon Euro’dan 3 milyon Euro’ya, imza parasını da 2.5 milyon Euro’dan 1.5 milyon Euro’ya çekti. Siyah-Beyazlılar gelecek hafta Diego Costa'nın menajeriyle bir kez daha görüşerek son noktayı koymayı planlıyor. İki taraf da transfer konusunda çok istekli.
Cenk Tosun ve Aboubakar ile yollarını ayırdıktan sonra forvet transferi için düğmeye basan Beşiktaş artık son düzlüğe girdi. Kadrosunu 2 golcüyle takviye etmeyi planlayan Siyah- Beyazlılar, uzun süredir pazarlık masasında olduğu Diego Costa konusunda bitirici hamleyi yapmaya hazırlanıyor.
SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği 33 yaşındaki forvet için teklifine zam yapacağı, eğer karşı taraftan da bir indirim gelirse anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi.
EN İYİ TEKLİF KARTAL'DAN
Başta Brezilya ve Portekiz olmak üzere birçok ülkeden talipleri olan Diego Costa için en iyi teklifi Beşiktaş yaptı. Tecrübeli yıldızın tercihini Kartal'dan yana kullanması bekleniyor.
ANDRAZ SPORAR HALA MASADA
Yeni sezon öncesi kadrosuna iki forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Diego Costa'yı bitirme noktasına gelen Siyah-Beyazlılar, Andraz Sporar'ı kiralamak için Sporting Lizbon'la pazarlıklara devam ediyor. Portekiz kulübünün Sporar'ı bonservisiyle göndermek istediği, kiralama formülünü şu an düşünmediği öğrenildi.
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