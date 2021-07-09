Beşiktaş Ghezzal'a yıllık 2 milyon 250 bin euro teklif etti!
Geçtiğimiz sezon efsanevi bir şampiyonluğa imza atan Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından olan Rachid Ghezzal transferi için camia kenetlenmiş durumda. Beşiktaş transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Rachid Ghezzal için dün önemli bir adım attı. İstanbul’a gelen Cezayirli yıldızın menajeri Anouir Fazuli ile görüşüldü. İşte bütün detaylar...
Beşiktaş transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Rachid Ghezzal için dün önemli bir adım attı.
İstanbul'a gelen Cezayirli yıldızın menajeri Anouir Fazuli ile görüşüldü.
ANLAŞMA ZEMİNİ ARANACAK
Alınan bilgilere göre yönetim yıllık 2 milyon 250 bin Euro'luk teklif yaptı.
Menajer Fazuli ise 3 milyon Euro istedi. Taraflar bugün birkez daha bir araya gelip anlaşma zemini arayacak.
LEİCESTER İLE GÖRÜŞÜLECEK
Eğer Ghezzal ile anlaşma sağlanırsa Leicester ile masaya oturacak.
İngiliz kulübünün 5 milyon Euro istediği ancak pazarlıkların ardından bu rakamın aşağıya çekilebileceği ifade ediliyor.
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