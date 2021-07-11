Fenerbahçe'ye Tangocu! Perotti yolcu Pavon geliyor





1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR...

Pavon'un menajeriyle iletişime geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca kulübü ile de temas halinde. Sözleşmesinin bitmesine sadece 1 yıl olması fiyat avantajını da beraberinde getiriyor.



LYON DA PAVON'UN PEŞİNDE

Ancak Arjantinli kanat oyuncusunu Fransız kulübü Lyon'un da istediği gelen haberler arasında. Boca Juniors'ın da Pavon'un takımdan ayrılamasına sıcak baktığı belirtiliyor.