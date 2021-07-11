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Azerbaycanlı satranç ustası Şehriyar Memmedyarov Garry Kasparov'u mağlup etti

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Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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Azerbaycanlı satranç ustası Şehriyar Memmedyarov Garry Kasparov'u mağlup etti

Azerbaycanlı satranç ustası Şehriyar Memmedyarov, Ermeni asıllı Rus Dünya Şampiyonu Garry Kasparov'u yendi. Memmedyarov, galibiyetini 7 hamlede elde etti.

Hırvatistan'ta düzenlenen "Grand Chess Tour"da, Memmedyarov ile Kasparov karşı karşıya geldi.

Memmedyarov, 6. tur müsabakasında, dünya şampiyonluğu bulunan Ermeni asıllı Rus vatandaşı Kasparov'u mağlup etmeyi başardı.

Memmedyarov, galibiyetini 7 hamlede elde etti.

Zagreb'de düzenlenen turnuva 12 Temmuz'da sona erecek.

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