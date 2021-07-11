Copa America Arjantin'in! Brezilya'yı tek golle deviren Arjantin şampiyon oldu
Copa America final maçında Brezilya'yı 1-0 mağlup eden Arjantin, turnuvadaki 28 yıllık hasretine son verdi ve 15. kez kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla Arjantinli süper yıldız Lionel Messi milli takım formasıyla ilk kez kupa kaldırdı.
Copa America 2021 finalinde Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geldi.
Neymar ve arkadaşları maça ortak olma adına rakip sahada açık ararken ilk yarıda olduğu gibi çok sayıda gelen fauller oyunun sık sık durmasına neden oldu.
Geçen dakikalarla birlikte savuma direncini artıran Arjantin, rakibine gol şansı tanımadı. Son düdükle birlikte Sambacılar'ı 1-0 mağlup eden Arjantin Copa America'da şampiyon oldu.
28 yıllık hasrete son veren Tangocular, 15. kez kupanın sahibi oldu.
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