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Copa America Arjantin'in! Brezilya'yı tek golle deviren Arjantin şampiyon oldu

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Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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Copa America Arjantin'in! Brezilya'yı tek golle deviren Arjantin şampiyon oldu

Copa America final maçında Brezilya'yı 1-0 mağlup eden Arjantin, turnuvadaki 28 yıllık hasretine son verdi ve 15. kez kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla Arjantinli süper yıldız Lionel Messi milli takım formasıyla ilk kez kupa kaldırdı.

Copa America 2021 finalinde Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geldi.



Maracana'da oynanan dev maçta Arjantin ilk 45 dakikayı tek gollü üstünlükle önde kapattı. 21. dakikada Rodrigo De Paul'ün uzun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Angel Di Maria kaleciyle ile karşı karşıya kaldı ve aşırtma vuruşuyla takımını öne geçirdi.


Sert geçen ilk yarıda toplam 21 faul düdüğü çalarken Fred ve Leandro Paredes sarı kart gören isimler oldu.

Maçı çevirebilmek için gole ihtiyacı olan Brezilya ikinci yarıya Fred-Roberto Firmino değişikliğiyle başladı.

Neymar ve arkadaşları maça ortak olma adına rakip sahada açık ararken ilk yarıda olduğu gibi çok sayıda gelen fauller oyunun sık sık durmasına neden oldu.

Geçen dakikalarla birlikte savuma direncini artıran Arjantin, rakibine gol şansı tanımadı. Son düdükle birlikte Sambacılar'ı 1-0 mağlup eden Arjantin Copa America'da şampiyon oldu.

28 yıllık hasrete son veren Tangocular, 15. kez kupanın sahibi oldu.

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