PSG'den 200 milyon euroluk transfer bombaları! Lionel Messi, Sergio Ramos...

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de şampiyonluğu milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille'e kaptıran PSG, yeni sezonda hem lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için yeni yıldızları kadrosuna kazandırmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 06.07.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 06:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL