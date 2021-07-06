06 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri PSG'den 200 milyon euroluk transfer bombaları! Lionel Messi, Sergio Ramos...

PSG'den 200 milyon euroluk transfer bombaları! Lionel Messi, Sergio Ramos...

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de şampiyonluğu milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille'e kaptıran PSG, yeni sezonda hem lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için yeni yıldızları kadrosuna kazandırmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 06.07.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 06:19
  • 1
  • 13
PSG'den 200 milyon euroluk transfer bombaları! Lionel Messi, Sergio Ramos...

Şampiyonlar Ligi ve Ligue 1'de hedefine ulaşamayan Paris Saint-Germain (PSG), yaz transfer döneminde transferler için 200 milyon Euro'dan fazla bütçe ayıracak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
PSG'den 200 milyon euroluk transfer bombaları! Lionel Messi, Sergio Ramos...

ŞAMPİYONLUĞU LILLE'E KAYBETTİLER
PSG geçen sezon Ligue 1'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille'e, Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester City'ye kaybetti.

  • 3
  • 13
PSG'den 200 milyon euroluk transfer bombaları! Lionel Messi, Sergio Ramos...

BAŞKAN 4 TRANSFERİ AÇIKLADI
Le Parisien'e konuşan başkent temsilcisinin başkanı Nasser El Khelaifi, üst seviye 4 futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını söyledi.

  • 4
  • 13
PSG'den 200 milyon euroluk transfer bombaları! Lionel Messi, Sergio Ramos...

200 MİLYON EURO BÜTÇE
Yine aynı kaynağa göre Fransız temsilcisi transfer dönemi için 200 milyon Euro'dan fazla bir bütçe ayırdı.

  • 5
  • 13
PSG'den 200 milyon euroluk transfer bombaları! Lionel Messi, Sergio Ramos...

WIJNALDUM RESMEN AÇIKLANDI
Liverpool ile sözleşmesi sona eren Georginio Wijnaldum bedelsiz olarak Paris Saint-Germain'e katıldı. Hollandalı oyuncu Fransız ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.