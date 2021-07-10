Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den transfer açıklaması

"Şu günlerle başkanla en çok konuştuğumuz konu transfer" diye sözlerini sürdüren Terim, "Sağ olsun son durumlarla alakalı Ozan Şener kardeşimle beraber bilgi verdiler. Ben de bazı şeyleri paylaştım. Sağ olsun maça da gelmişti. Yine görüşeceğiz. Onun için Galatasaraylılar rahat olsunlar, merak etmesinler. Transfer biraz gecikmiş olabilir, çoğu zaman gecikiyoruz. Sezon açarken transferlerin tamam olduğu bir yıl hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Siz hatırlıyorsanız bana söyleyin" dedi.

Geçen yıldan farklı bir vücut dili takındığı yönünde bir yorum üzerine ise Fatih Terim, "Beni en çok tanıyan sizlersiniz. Her halimi hepiniz biliyorsunuz. Ben hadiseler karşısında ruh halini belli eden bir insanım; '-mış gibi' yapamam. Bunun teşhisini koymak çok basit" karşılığını verdi.